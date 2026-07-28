Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị khai trừ Đảng

Ông Hoàng Trung. Ảnh: VGP

Ngày 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 cán bộ.

Các cá nhân bị kỷ luật gồm: ông Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau); ông Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; và bà Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh.

Theo kết luận của Ban Bí thư, các cá nhân trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận bức xúc và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đồng thời đối chiếu các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 5 cá nhân nêu trên.

Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời thi hành kỷ luật hành chính, bảo đảm đồng bộ với kỷ luật của Đảng.

Tác giả: Đăng Kiệt

Nguồn tin: nhadautu.vn