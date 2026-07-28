Xuất hiện 4 dấu hiệu kéo dài, người phụ nữ được chẩn đoán xơ gan

Không có biểu hiện bất thường trong nhiều năm, người phụ nữ mắc viêm gan B chỉ nhập viện khi xuất hiện vàng da. Kết quả cho thấy gan đã xơ hóa mức F4. Ảnh tạo bởi AI.

Dù được phát hiện mắc viêm gan B mạn tính từ nhiều năm trước và bác sĩ khuyến cáo theo dõi định kỳ, người phụ nữ 62 tuổi (ở Thanh Hóa) vẫn ngừng tái khám vì cho rằng sức khỏe ổn định, không có triệu chứng bất thường.

Gần đây, bà nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém, đau vai phải và xuất hiện vàng da.

Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng rất cao. Chỉ số ALT đạt 870 U/L, cao gấp khoảng 22 lần giới hạn bình thường; AST ở mức 669 U/L, cao gấp khoảng 17 lần.

Đáng chú ý, kết quả đo độ đàn hồi gan bằng FibroScan ghi nhận xơ hóa gan mức F4 - mức cao nhất trên thang đánh giá xơ hóa gan, cho thấy gan đã tiến triển đến giai đoạn xơ gan.

Dựa trên các biểu hiện lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đợt bùng phát cấp của viêm gan B mạn tính, kèm theo đái tháo đường type 2 và viêm gân trên gai, dưới gai vai.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Đức Thông thăm khám cho người bệnh viêm gan B mạn tính. Ảnh: BVCC.

Sau quá trình điều trị tích cực tại khoa Nội Tiêu hóa - Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, đợt bùng phát viêm gan B của người bệnh từng bước được kiểm soát, sức khỏe dần ổn định. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi nội trú và xây dựng kế hoạch quản lý lâu dài nhằm hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển cũng như các biến chứng về gan.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Lê Đức Thông, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa - Hô hấp, viêm gan B là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan B (HBV) gây ra, có thể diễn tiến ở dạng cấp tính hoặc mạn tính.

Điều đáng lo ngại là bệnh thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Phần lớn người mắc viêm gan B mạn tính không có các triệu chứng điển hình như đau, sốt hay rối loạn tiêu hóa. Trong khi người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường, lá gan có thể đang lặng lẽ bị tổn thương và dần tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

"Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi gan đã tổn thương nặng hoặc xuất hiện các biến chứng như xơ gan, suy gan hoặc ung thư gan", bác sĩ Thông cho biết.

Theo bác sĩ, không phải tất cả người mắc viêm gan B đều cần điều trị bằng thuốc ngay. Tuy nhiên, mọi người bệnh đều cần được theo dõi định kỳ để đánh giá hoạt động của virus, chức năng gan và mức độ xơ hóa gan.

Để xác định thời điểm điều trị phù hợp, người bệnh cần thực hiện đầy đủ các xét nghiệm và kỹ thuật theo chỉ định như xét nghiệm men gan (AST, ALT), định lượng virus viêm gan B, đo độ đàn hồi gan bằng FibroScan và siêu âm gan định kỳ. Việc theo dõi thường xuyên giúp phát hiện sớm diễn tiến của bệnh, từ đó giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan và các biến chứng nguy hiểm.

Nhân Ngày Thế giới Phòng chống Viêm gan (28/7), các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đã được chẩn đoán mắc viêm gan B hoặc có yếu tố nguy cơ, cần chủ động thăm khám và theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm là giải pháp quan trọng để bảo vệ chức năng gan, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: znews.vn