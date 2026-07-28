Thử nghiệm phương án chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Phương án sẽ được vận hành thử nghiệm trong 3 tháng, từ tháng 7 đến hết tháng 9/2026. Kết quả chấm điểm sẽ chính thức được áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10/2026.

Ảnh tư liệu - minh họa: Văn Tý/TTXVN.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An ngày 28/7, việc chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện theo thang điểm 100. Căn cứ tổng số điểm đạt được, các đơn vị được xếp loại theo bốn mức gồm: Giải ngân rất tốt, giải ngân tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt.



Điểm đánh giá được xác định trên cơ sở kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư sau khi thực hiện tiết kiệm; trong đó bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã.



Kết quả giải ngân của từng đơn vị được so sánh với tỷ lệ giải ngân bình quân của toàn tỉnh. Trường hợp tỷ lệ giải ngân bình quân của Nghệ An thấp hơn mức bình quân của cả nước thì tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước sẽ được sử dụng làm căn cứ đối chiếu.



Đối với kỳ đánh giá cả năm, việc chấm điểm được căn cứ vào mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Kết quả đánh giá giải ngân cả năm được thực hiện độc lập với kết quả chấm điểm hàng tháng và hàng quý, qua đó bảo đảm việc đánh giá phù hợp với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn trong từng giai đoạn cũng như kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cả năm.



Bên cạnh kết quả giải ngân, phương án cũng áp dụng cơ chế cộng, trừ điểm đối với hoạt động điều chuyển kế hoạch vốn nhằm khuyến khích các đơn vị chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn từ những dự án có tiến độ giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.



Theo đó, đơn vị có số vốn điều chuyển giảm sau khi bù trừ lớn hơn 50% tổng kế hoạch vốn được giao sẽ bị trừ 5 điểm; trường hợp số vốn điều chuyển giảm sau khi bù trừ từ 50% tổng kế hoạch vốn trở xuống sẽ bị trừ 2 điểm.



Ngược lại, đơn vị có số vốn nhận điều chuyển sau khi bù trừ lớn hơn 50% tổng kế hoạch vốn được giao sẽ được cộng 5 điểm; trường hợp số vốn nhận điều chuyển sau khi bù trừ từ 50% tổng kế hoạch vốn trở xuống sẽ được cộng 2 điểm. Việc chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cũng là một trong những tiêu chí được đưa vào đánh giá.



Việc ban hành phương án chấm điểm nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các đơn vị được giao vốn, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.



Kết quả chấm điểm cả năm sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư công, đồng thời làm căn cứ để các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân. Trong khi đó, kết quả chấm điểm hàng tháng và hàng quý sẽ phục vụ việc biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở, cảnh báo những đơn vị có kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu, qua đó kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: Báo Tin tức