Uống sữa tươi mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Trong sữa tươi có chứa nhiều khoáng chất như vitamin A, D, thiamine, B12, K, Zn, Ca, Mg. Đây đều là những khoáng chất dễ bị thiếu hụt trong một số chế độ ăn kiêng. Ngoài ra, sữa tươi còn chứa một lượng protein cùng hàng trăm acid béo khác nhau như CLA và omega-3, làm hạn chế nguy cơ bị đái tháo đường và các bệnh lý tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng dinh dưỡng ở các loại sữa tươi có sự khác biệt, tùy vào nhiều yếu tố như chất béo hay chế độ ăn của bò được lấy sữa. Ví dụ, bò lấy sữa chỉ ăn cỏ sẽ có lượng acid linoleic liên hợp và omega-3 cao hơn nhiều. Bên cạnh đó, sữa bò hữu cơ và sữa bò ăn cỏ cũng sẽ chứa một lượng hoạt chất chống oxy hóa có lợi cao hơn.

Vậy uống sữa tươi mỗi ngày, cơ thể sẽ thay đổi thế nào?

Hệ xương khớp trở nên chắc khỏe hơn

Lợi ích rõ rệt nhất khi uống sữa mỗi ngày chính là sự cải thiện về mật độ xương. Sữa tươi là nguồn cung cấp canxi và vitamin D dồi dào – hai dưỡng chất thiết yếu để xây dựng và duy trì cấu trúc xương. Việc bổ sung sữa đều đặn giúp trẻ em phát triển chiều cao vượt trội, đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ loãng xương và giòn xương ở người trưởng thành và người cao tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Làn da trở nên mịn màng và sáng khỏe

Các axit lactic có trong sữa tươi hỗ trợ quá trình làm sạch tế bào chết tự nhiên, trong khi các chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa. Việc cung cấp độ ẩm từ bên trong thông qua uống sữa giúp da duy trì độ đàn hồi, giảm tình trạng khô ráp và xỉn màu. Nhiều người nhận thấy làn da của họ có độ căng bóng và hồng hào hơn sau một thời gian duy trì thói quen này.

Chất lượng giấc ngủ được cải thiện

Trong sữa có chứa tryptophan – một loại axit amin giúp kích thích sản sinh serotonin và melatonin, những hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh giấc ngủ. Một ly sữa ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ giúp hệ thần kinh thư giãn, giảm căng thẳng (stress) và hỗ trợ bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, sâu giấc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường năng lượng

Sữa tươi chứa nhiều vitamin nhóm B (đặc biệt là B12) và vitamin A, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thống miễn dịch. Uống sữa mỗi ngày giúp bạn giảm bớt cảm giác mệt mỏi, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường và giữ cho cơ thể luôn tràn đầy sức sống suốt cả ngày làm việc.

Nên uống sữa tươi vào thời điểm nào?

Uống sữa tươi mỗi ngày có đẹp da, tuy nhiên, để phát huy tối đa công dụng, bạn cần sử dụng sữa đúng thời điểm trong ngày. Theo đó, khoảng thời gian phù hợp để uống sữa tươi gồm:

Ảnh minh họa: Internet

Buổi sáng: Bạn nên uống sữa tươi sau bữa sáng khoảng 30 phút, tránh uống khi bụng đang đói vì sẽ có ảnh hưởng không tốt với dạ dày. Bên cạnh đó, khi cơ thể tiêu thụ sữa tươi với lượng thức ăn có sẵn trong bụng sẽ kích thích dạ dày hấp thụ canxi một cách tối đa.

Buổi tối: Trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng, bạn có thể uống một cốc sữa tươi ấm để có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Tác giả: Bối Bối

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn