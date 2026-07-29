Camera ghi lại toàn bộ cảnh 1 sản phụ đẻ rơi, khoảnh khoắc con ra khỏi bụng mẹ khiến nhiều người thót tim

Mới đây, Khoảnh khắc một sản phụ trẻ bất ngờ sinh con ngay trước cửa xe khi đang chuẩn bị đến bệnh viện đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim. Theo hình ảnh ghi lại, người phụ nữ đang trong cơn đau đẻ, đứng bên ngoài xe với tâm thế vội vã lên đường đi sinh thì chỉ vài giây sau, em bé bất ngờ chui tọt ra ngoài và rơi xuống nền đất. Tình huống diễn ra quá nhanh, gần như không ai kịp phản ứng.

Trong lúc mọi người còn bàng hoàng, mẹ của sản phụ đã lao tới rất nhanh, nhẹ nhàng bế em bé lên, ủ ấm và liên tục dỗ dành cháu. Đứa trẻ may mắn có phản xạ tốt sau sinh, còn người mẹ trẻ dường như vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú "vượt cạn" ngoài dự kiến. Chị vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước cửa xe, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn và kiệt sức, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang khi mọi việc xảy ra quá đột ngột.

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Theo các bác sĩ, những ca "đẻ rơi" như thế này không phải chuyện hiếm trong sản khoa, đặc biệt ở những sản phụ chuyển dạ nhanh, đã có dấu hiệu sinh sát giờ nhưng chưa kịp đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, mỗi lần chứng kiến, người ta vẫn không khỏi lạnh người bởi chỉ cần chậm vài giây hoặc xử trí không đúng, cả mẹ và bé đều có thể đối mặt với nguy cơ nguy hiểm. Việc em bé rơi xuống đất khiến nhiều người lo lắng về chấn thương, hạ thân nhiệt hay các biến chứng sau sinh, vì vậy sau những tình huống như vậy, mẹ và bé cần được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức dù bên ngoài có vẻ ổn định.

Điều khiến đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội không chỉ là sự bất ngờ mà còn là cảm giác chân thực đến khó tin. Không có phòng sinh, không có bác sĩ, không có sự chuẩn bị nào, chỉ là một khoảnh khắc sinh tử diễn ra ngay trước cửa xe giữa đời thường. Nhiều người xem xong đều thừa nhận tim như "rớt theo em bé". Đẻ rơi là có thật. Và có lẽ, nếu không có camera ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy, đúng là kể ra cũng khó ai tin nổi.

Đẻ rơi là gì?

"Đẻ rơi", hay còn gọi là sinh con ngoài cơ sở y tế, là một tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi thai phụ không kịp đến bệnh viện để sinh con. Những trường hợp này thường xảy ra trên đường di chuyển, tại nhà hoặc ở những nơi không đủ điều kiện cấp cứu sản khoa. Đây là một nguy cơ y tế nghiêm trọng đối với cả mẹ và bé.

"Đẻ rơi" là chuyện không hiếm gặp trong thực tế. (Ảnh minh họa: Internet)

Tại sao đẻ rơi nguy hiểm?

Theo các chuyên gia, đẻ rơi nguy hiểm bởi những lý do sau:

Không đảm bảo vô khuẩn: Nguy cơ nhiễm trùng cho cả mẹ và bé rất cao do môi trường không vô trùng, dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Không được theo dõi chuyên môn: Không kịp xử trí khi có biến chứng như băng huyết, sa dây rốn, suy thai… Vỡ tử cung, rách tầng sinh môn nghiêm trọng có thể xảy ra do không có sự can thiệp và hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, sót nhau, kiệt sức và sốc cũng là những mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nguy hiểm cho bé: Trẻ dễ bị ngạt thở do không được làm sạch đường thở kịp thời, chấn thương khi sinh do quá trình sinh không kiểm soát, hạ thân nhiệt do môi trường không đảm bảo. Bé cũng có nguy cơ cao bị nhiễm trùng sơ sinh hoặc mắc uốn ván sơ sinh, thậm chí mất tim thai hoặc tử vong.

Ảnh hưởng tâm lý: Căng thẳng, lo sợ, sang chấn tâm lý sau sinh cho mẹ và gia đình.

Những nguyên nhân thường gặp dẫn đến đẻ rơi

Mẹ sinh lần 2 trở đi, chuyển dạ nhanh mà không lường trước.

Chủ quan nghĩ "chưa tới ngày sinh".

Không nhận biết dấu hiệu chuyển dạ thực sự.

Khoảng cách đến cơ sở y tế xa, phương tiện di chuyển khó khăn.

Thiếu người hỗ trợ khi bắt đầu chuyển dạ.

Bên cạnh đó thời gian gần đây còn có 1 trào lưu đi ngược với y học hiện đại và các khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là trào lưu tự sinh con "thuận tự nhiên", tự ý sinh con tại nhà mà không có sự hỗ trợ và can thiệp y tế, 1 trào lưu phản khoa học, vô cùng nguy hiểm cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Đẻ rơi rât nguy hiểm cho cả mẹ và bé nên tuyệt đối không chủ quan. (Ảnh minh họa: Internet)

Sản phụ cần lưu ý gì tránh đẻ rơi?

Khám thai định kỳ đầy đủ để bác sĩ đánh giá nguy cơ sinh nhanh, sinh khó…

Trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về cuộc sinh, chăm sóc sản phụ và sơ sinh

Chuẩn bị tinh thần và kế hoạch đi sinh từ tuần 32 trở đi.

Hiểu rõ dấu hiệu chuyển dạ thực sự: đau bụng từng cơn tăng dần kèm ra nhớt hồng, vỡ ối…

Không nên đợi đau bụng “thật nhiều” mới đi viện. Sinh lần 2, lần 3... càng cần đề phòng chuyển dạ nhanh.

Luôn có người thân bên cạnh khi bước vào những tuần cuối thai kỳ.

Nên làm gì khi nguy cơ đẻ rơi xảy ra?

Gọi 115 hoặc cơ sở y tế gần nhất.

Nếu không kịp đến viện: Giữ mẹ nằm yên, vệ sinh vùng sinh sạch sẽ nếu có thể, giữ ấm trẻ sơ sinh bằng khăn sạch sau khi ra đời, không cắt dây rốn nếu chưa có chuyên môn.

Chuyển mẹ và bé đến cơ sở y tế ngay lập tức, dù đã sinh xong.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn