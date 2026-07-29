Lừa góp vốn kinh doanh, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Vân. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2023, do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân, Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N. kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại TPHCM, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Để tạo lòng tin, Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao và kêu gọi bà A. (đã được giấu thông tin) tham gia đầu tư. Vân còn cung cấp số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. để bà A. chuyển tiền góp vốn.

Sau khi bà A. chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N. chuyển toàn bộ số tiền cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhằm che giấu hành vi, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. rồi nhờ chuyển lại cho bà A., tạo cảm giác việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Đối tượng còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà A. để tiếp tục củng cố lòng tin.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A. hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà dùng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Châu

Nguồn tin: phunuvietnam.vn