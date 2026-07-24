Ăn vỏ tôm có tốt không? Có thật sự bổ sung canxi không?

Tôm là một trong những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của người Việt nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, từ lâu vẫn tồn tại quan niệm rằng ăn cả vỏ tôm sẽ giúp bổ sung nhiều canxi hơn so với chỉ ăn phần thịt. Không ít phụ huynh còn khuyến khích trẻ nhai cả vỏ hoặc đuôi tôm với mong muốn giúp xương phát triển khỏe mạnh.

Vậy nhận định này có thực sự đúng? Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, vỏ tôm đúng là có chứa canxi, nhưng điều quan trọng nằm ở khả năng cơ thể hấp thu được bao nhiêu lượng canxi từ phần vỏ này.

Vỏ tôm có chứa nhiều canxi không?

Xét về mặt thành phần hóa học, vỏ tôm không chỉ đơn thuần là lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài phần thịt. Đây là cấu trúc sinh học khá phức tạp, được tạo nên từ nhiều thành phần khác nhau như chitin, protein và các khoáng chất.

Trong đó, khoáng chất chiếm tỷ lệ đáng kể dưới dạng canxi carbonate - một hợp chất tạo nên độ cứng đặc trưng của lớp vỏ. Tùy theo từng loài tôm, môi trường sinh sống, thời điểm thu hoạch cũng như phương pháp phân tích, tỷ lệ các thành phần có thể khác nhau. Một số nghiên cứu cho thấy vỏ tôm khô có thể chứa khoảng 30-50% canxi carbonate cùng với chitin và protein.

Điều này đồng nghĩa với việc nói vỏ tôm hoàn toàn không có canxi là chưa chính xác. Tuy nhiên, hàm lượng canxi tồn tại trong vỏ không đồng nghĩa với việc cơ thể con người có thể hấp thu hiệu quả khi ăn trực tiếp.

Vì sao ăn vỏ tôm chưa chắc giúp bổ sung nhiều canxi?

Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng không chỉ là thực phẩm chứa bao nhiêu canxi mà còn là khả năng hấp thu của hệ tiêu hóa.

Canxi trong vỏ tôm nằm trong mạng lưới liên kết chặt chẽ với chitin - một loại polysaccharide tạo nên độ cứng của lớp vỏ giáp xác. Chitin rất khó bị phân hủy trong đường tiêu hóa của con người, vì vậy lượng canxi gắn với cấu trúc này cũng khó được giải phóng và hấp thu.

Nói cách khác, dù vỏ tôm chứa một lượng khoáng chất nhất định nhưng phần lớn không được cơ thể tận dụng hiệu quả như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Đây cũng là lý do các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích coi việc ăn cả vỏ tôm là giải pháp bổ sung canxi.

Ăn nhiều vỏ tôm có thể gây hại cho sức khỏe

Bên cạnh khả năng hấp thu canxi hạn chế, việc ăn nguyên vỏ tôm còn tiềm ẩn một số nguy cơ đối với hệ tiêu hóa.

Lớp vỏ tôm khá cứng và có nhiều cạnh sắc, đặc biệt ở những con tôm lớn. Nếu nhai không kỹ hoặc cố nuốt, vỏ có thể gây xây xước niêm mạc miệng, họng hoặc thực quản. Trong một số trường hợp, mảnh vỏ sắc còn khiến người ăn bị hóc hoặc tổn thương đường tiêu hóa.

Những đối tượng cần đặc biệt thận trọng gồm:

Trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa và khả năng nhai còn hạn chế.

Người cao tuổi với chức năng nhai nuốt suy giảm.

Người mắc bệnh dạ dày, viêm thực quản hoặc các bệnh lý đường ruột.

Đối với các nhóm này, việc loại bỏ vỏ trước khi ăn sẽ giúp hạn chế nguy cơ gây tổn thương và giúp bữa ăn an toàn hơn.

Phần thịt tôm mới là "kho dinh dưỡng" thực sự

Nếu xét về giá trị dinh dưỡng, phần thịt tôm mới là bộ phận mang lại nhiều lợi ích nhất.

Thịt tôm chứa lượng protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa và cung cấp đầy đủ các axit amin cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, đây cũng là nguồn bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như:

Vitamin B12 hỗ trợ hệ thần kinh và quá trình tạo máu.

Selen giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa.

Iốt cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp.

Kẽm hỗ trợ miễn dịch.

Phốt pho góp phần duy trì sức khỏe của xương và răng.

Ngoài ra, tôm còn có hàm lượng chất béo thấp và lượng calo không quá cao, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng hoặc xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Thịt tôm cũng chứa một lượng canxi nhất định, tuy không quá cao nhưng có giá trị sinh học tốt hơn so với canxi nằm trong lớp vỏ cứng.

Muốn bổ sung canxi hiệu quả nên ăn gì?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên phụ thuộc vào duy nhất một loại thực phẩm để đáp ứng nhu cầu canxi hằng ngày.

Để duy trì hệ xương khỏe mạnh, chế độ ăn nên đa dạng và kết hợp nhiều nguồn thực phẩm giàu canxi có khả năng hấp thu tốt như:

Sữa và các chế phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa chua, phô mai).

Cá nhỏ ăn được cả xương như cá cơm, cá mòi.

Đậu phụ được kết tủa bằng muối canxi.

Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải thìa, cải xoăn.

Các loại hạt và thực phẩm được tăng cường canxi.

Bên cạnh đó, cơ thể cũng cần được cung cấp đủ vitamin D thông qua ánh nắng hợp lý hoặc thực phẩm để tăng khả năng hấp thu canxi từ đường ruột.

Tác giả: Mai Ngọc (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn