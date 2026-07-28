Toàn cảnh ồn ào "chuyện 3 người" liên quan đến Thư Đan Nguyễn và những cái tên đang khiến netizen đứng ngồi không yên

Chỉ trong vài ngày, mạng xã hội liên tục cập nhật những diễn biến mới xoay quanh Thư Đan Nguyễn, chồng cũ của cô và ca sĩ Nguyễn Hùng. Từ những bài đăng tố cáo, màn đáp trả, loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn cho đến những đoạn clip cũ bị "đào" lại, vụ việc đang trở thành một trong những drama được bàn tán nhiều nhất những ngày qua.

Những ngày gần đây, cái tên Thư Đan Nguyễn phủ sóng khắp các diễn đàn giải trí. Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt là drama liên tục xuất hiện những diễn biến mới, từ mâu thuẫn hậu ly hôn, những bài đăng qua lại giữa người trong cuộc cho đến việc một nam ca sĩ bất ngờ bị cộng đồng mạng gọi tên dù chưa trực tiếp lên tiếng.

Dưới đây là toàn bộ diễn biến của vụ việc tính đến thời điểm hiện tại.

Nhân vật đang được nhắc đến nhiều nhất trong vụ việc là Thư Đan Nguyễn (tên thật Nguyễn Đan Thư, sinh năm 1999, quê TP.HCM). Trước khi lấn sân diễn xuất, cô được nhiều người biết đến với vai trò Beauty KOL, TikToker và người mẫu ảnh nhờ các nội dung về làm đẹp, thời trang. Sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi trên TikTok cùng ngoại hình ngọt ngào, Thư Đan dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Thời gian gần đây, cô góp mặt trong các dự án như Báu Vật Trời Cho và Cục Vàng Của Ngoại, trở thành một trong những gương mặt trẻ nhận được nhiều sự quan tâm.

Mọi chuyện bắt đầu từ những bài đăng của người tự nhận là chồng cũ

Ngày 25/7, các diễn đàn đồng loạt chia sẻ bài viết từ tài khoản Facebook mang tên B.A, người tự nhận là chồng của Thư Đan Nguyễn.

Trong bài đăng, B.A cho rằng Thư Đan đã kết hôn và có con nhưng nhiều năm qua hạn chế nhắc đến gia đình trên mạng xã hội để xây dựng hình ảnh thuận lợi hơn khi hoạt động nghệ thuật. Anh cũng chia sẻ rằng bản thân từng chấp nhận đứng phía sau để vợ phát triển sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, B.A còn đăng hình ảnh được cho là bằng chứng. Đáng chú ý nhất là bức ảnh sinh nhật năm 2024, trong đó phiên bản gốc xuất hiện dòng chữ "Mừng sinh nhật vợ yêu", còn phiên bản được đăng trên trang cá nhân của Thư Đan đã không còn dòng chữ này. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của B.A, hai người đã ký đơn ly hôn nhưng vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết.

Thư Đan lên tiếng sau một ngày

Một ngày sau, Thư Đan chính thức phản hồi trên trang cá nhân. Nữ diễn viên phủ nhận việc cố tình xây dựng hình ảnh độc thân. Theo cô, gia đình, bạn bè và những người theo dõi mình từ lâu đều biết cô đã lập gia đình và có con.

Thư Đan cho biết việc hạn chế chia sẻ hình ảnh chồng con thời gian gần đây chỉ nhằm bảo vệ sự riêng tư của gia đình. Cô cũng xác nhận cả hai đã quyết định dừng lại sau nhiều năm cố gắng vun vén và điều cô quan tâm nhất hiện tại là mang đến môi trường bình yên cho con gái.

Sau bài viết này, nữ diễn viên giới hạn bình luận và chưa có thêm phát ngôn mới.

Drama bất ngờ rẽ sang hướng khác với loạt tin nhắn được công khai

Tưởng như câu chuyện chỉ xoay quanh những mâu thuẫn sau ly hôn thì vài ngày sau, B.A tiếp tục đăng tải nhiều bài viết mới.

Lần này, anh công khai các ảnh chụp màn hình được cho là đoạn hội thoại giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Nội dung chủ yếu là những lời hỏi han, nhắc nhở nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe sau giờ làm. B.A không nêu tên bất kỳ ai nhưng nhiều lần ám chỉ rằng hôn nhân của mình từng có người thứ ba xuất hiện. Đáng chú ý, trong nhiều bài đăng, anh liên tục nhắc đến cụm từ "phép màu" và cho biết vẫn còn nhiều thông tin chưa công bố.

Cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều trong những ngày qua là Nguyễn Hùng (tên đầy đủ Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1999, quê Gia Lai). Anh hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và là giọng ca chính của ban nhạc MAYDAYs. Nguyễn Hùng được nhiều khán giả biết đến qua ca khúc Phép Màu, sau đó tiếp tục ghi dấu với bản nhạc phim Còn Gì Đẹp Hơn. Đáng chú ý, anh và Thư Đan từng cùng góp mặt trong dự án Cục Vàng Của Ngoại, tuy nhiên cả hai đảm nhận những vai trò khác nhau.

Vì sao Nguyễn Hùng bất ngờ bị gọi tên?

Chính cụm từ "phép màu" đã khiến mạng xã hội bắt đầu suy đoán.

Lý do là "Phép Màu" cũng là tên ca khúc nổi tiếng giúp ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng được nhiều khán giả biết đến. Từ đây, không ít tài khoản mạng xã hội cho rằng người được nhắc đến có thể là Nguyễn Hùng và liên tục réo tên nam ca sĩ.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại, B.A chưa từng nêu đích danh Nguyễn Hùng trong các bài đăng của mình. Việc liên hệ giữa cụm từ "phép màu" và nam ca sĩ hoàn toàn xuất phát từ suy đoán của cư dân mạng.

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và là giọng ca của ban nhạc MAYDAYs. Anh gây chú ý với ca khúc Phép Màu và gần đây tiếp tục được yêu thích qua nhạc phim Còn gì đẹp hơn.

Loạt hình ảnh cũ bất ngờ bị "đào" lại

Sau khi cái tên Nguyễn Hùng xuất hiện trên các diễn đàn, nhiều hình ảnh cũ giữa anh và Thư Đan cũng được chia sẻ trở lại.

Được lan truyền nhiều nhất là đoạn clip tại buổi ra mắt phim Cục Vàng Của Ngoại, nơi cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ, trò chuyện vui vẻ và có khoảnh khắc Nguyễn Hùng hài hước "xin vía" chiếc đồng hồ Thư Đan đang đeo. Ngoài ra, một số hình ảnh được cho là ghi lại cảnh hai người ngồi cùng bàn trong buổi gặp gỡ bạn bè cũng tiếp tục được chia sẻ rộng rãi.

Dù vậy, những hình ảnh này chỉ cho thấy cả hai từng xuất hiện trong cùng một sự kiện hoặc một buổi tụ họp, không phải bằng chứng xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Chuyện chia tay của Nguyễn Hùng cũng bị nhắc lại

Một diễn biến khác được cư dân mạng quan tâm là chuyện tình cảm của Nguyễn Hùng. Vào tháng 3/2026, bạn gái lâu năm của nam ca sĩ từng xác nhận cả hai đã chia tay trong hòa bình và khẳng định không có người thứ ba.

Tuy nhiên, sau khi drama hiện tại nổ ra, nhiều người bắt đầu quay lại các bài đăng cũ. Một số cư dân mạng phát hiện những hình ảnh chung của cặp đôi đã được ẩn hoặc xóa, đồng thời hai người cũng không còn theo dõi nhau trên Instagram. Dẫu vậy, những thay đổi này không thể được xem là bằng chứng cho bất kỳ giả thuyết nào liên quan đến vụ việc đang diễn ra.

Hiện tại, câu chuyện vẫn chưa có lời kết.

Đến thời điểm hiện tại, Thư Đan chưa có thêm phát ngôn sau bài viết ngày 26/7. Nguyễn Hùng cũng chưa lên tiếng về những đồn đoán trên mạng xã hội. Trong khi đó, tài khoản Facebook của B.A hiện không còn truy cập được, chưa rõ do chủ tài khoản tự khóa, bị vô hiệu hóa hay vì nguyên nhân khác.

Có thể thấy, phần lớn những thông tin đang lan truyền đều xuất phát từ bài đăng của một phía hoặc từ các suy đoán của cư dân mạng. Những hình ảnh, đoạn tin nhắn được chia sẻ cũng chưa được các bên liên quan xác nhận đầy đủ về bối cảnh và tính xác thực.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là câu chuyện còn nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Thay vì vội đưa ra kết luận, có lẽ điều hợp lý nhất là chờ những người trong cuộc tiếp tục lên tiếng để có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về toàn bộ sự việc.

Tác giả: Tú Linh

Nguồn tin: Phụ nữ mới