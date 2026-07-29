Điểm lại các vụ tấn công khủng bố ở Đức trong 20 năm qua

Cảnh sát làm nhiệm vụ gần hiện trường vụ lao xe ô tô vào đám đông ở Berlin, Đức tối 25/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân vụ tấn công khủng bố vào lễ hội đường phố Christopher (CSD) ở Berlin đêm ngày 25/7 vừa qua, Đài công cộng Đức ARD đã tổng hợp lại các vụ tấn công khủng bố Hồi giáo ở Đức trong 20 năm trở lại đây:

Tháng 7/2006: Đặt bom trên tầu khu vực

Nước Đức thoát hiểm trong gang tấc một vụ đánh bom trên hai đoàn tàu khu vực. Một trong những thủ phạm, Youssef H., đã đặt một thiết bị nổ giấu trong một vali kéo, trên một chuyến tàu khu vực đi Koblenz từ Ga Trung tâm Cologne (Köln). Nhờ một sự cố kỹ thuật mà tình cờ ngăn chặn được một vụ nổ kinh hoàng. Vài tuần sau, Youssef H. bị bắt. Năm 2008, Tòa án Khu vực Cấp cao Düsseldorf đã kết án tù chung thân đối với hắn.

Tháng 9/2007: Nhóm Sauerland

Tại một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Medebach, Sauerland – vùng đất trải rộng phần lớn phía Đông Nam của bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) và một phần nhỏ phía Tây Bắc của bang Hesse (Hessen), lực lượng an ninh Đức đã bắt giữ hai người Đức, Fritz G. và Daniel S., cùng một công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Adem Y. Ba người này lập nên cái gọi là Nhóm Sauerland, lên kế hoạch giết chết ít nhất 150 người trong các vụ đánh bom xe. Ba người này và một đồng phạm đã bị kết án tù từ 5 đến 12 năm vào tháng 3/2010.

Tháng 3/2011: Xả súng vào binh sĩ Mỹ

Vụ xả súng có nguồn gốc Hồi giáo cực đoan vào binh lính Mỹ tại nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Frankfurt đã khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hai người khác bị thương. Thủ phạm là một thanh niên người Albania gốc Kosovo, Arid U, người đã dần trở nên cực đoan hóa trên mạng xã hội. Anh ta hành động một mình, không có bất kỳ liên hệ nào với các mạng lưới khủng bố như al-Qaeda hay IS. Năm 2012, Arid U bị kết án tù chung thân.

Tháng 7/2016: Đánh bom tự sát ở Ansbach

Tại Ansbach, ở vùng Franconia, miền Nam Đức, một người đàn ông Syria 27 tuổi đã đánh bom liều chết tại một lễ hội âm nhạc. Trước đó, hắn đã cố lẻn vào lễ hội nhưng không được. Sau đó, hắn kích nổ thiết bị nổ gắn trên người, ngay gần quầy bán vé, làm bị thương 15 người. Kẻ đánh bom chết tại chỗ. Cho đến ngay trước vụ tấn công, hắn được cho là đã liên lạc với tổ chức IS qua điện thoại di động. Các nhà điều tra sau đó đã tìm thấy một video trên thiết bị của hắn, trong đó hắn tuyên thệ trung thành với tổ chức khủng bố này.

Tháng 12/2016: Tấn công chợ Giáng sinh tại quảng trường Breitscheidplatz, Berlin

Khoảng hơn 8 giờ tối ngày 19/12/2016, một chiếc xe tải lao vào chợ Giáng sinh ở quảng trường Breitscheidplatz, tại một khu vực thương mại sầm uất ở Tây Berlin. 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, một số người bị thương nặng. Một trong số nạn nhân là lái xe tải người Ba Lan, đã bị bắn chết trước đó và nằm trên ghế hành khách trên xe. Kẻ tấn công, Anis Amri, người Tunisia, ban đầu đã trốn thoát nhưng sau đó bị truy lùng gắt gao. Cuộc tẩu thoát của Amri kết thúc ba ngày rưỡi sau đó ở miền Bắc Italy, nơi hắn bị một sĩ quan cảnh sát Italy bắn chết trong một cuộc đấu súng. Sau đó, Amaq, cơ quan ngôn luận của IS, phát hành một video trong đó Amri tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi.

Tháng 10/2020: Tấn công người đồng tính ở Dresden

Tại trung tâm thành phố Dresden, một người đàn ông dùng dao tấn công hai du khách đồng tính. Một trong hai nạn nhân, một nam giới 55 tuổi đến từ Krefeld, sau đó đã chết tại bệnh viện. Người bạn đồng hành 53 tuổi của ông đến từ Cologne (Köln) sống sót với những vết thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, thủ phạm người Syria, 20 tuổi, bị bắt giữ. Người này đã có tiền án tiền sự. Năm 2018, anh ta đã bị Tòa án cấp cao khu vực Dresden kết án giam giữ vị thành niên vì, trong số những tội khác, tuyển mộ thành viên và người ủng hộ cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Anh ta bị coi là mối đe dọa an ninh và bị quản chế sau khi ra tù. Vụ tấn công bằng dao nói trên đã khiến thủ phạm lĩnh án tù chung thân.

Tháng 4/2022: Tấn công bằng dao ở Duisburg

Maan D., người Syria, đã giết một người qua đường ở khu phố cổ Duisburg với nhiều vết đâm rồi trốn thoát. Chín ngày sau, hắn ta ngẫu nhiên đâm nhiều người trong một phòng tập thể dục, một số người bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng.

Viện Kiểm sát Liên bang đã buộc hắn tội cố ý giết người. Tòa án cấp cao khu vực Düsseldorf cuối cùng đã tuyên án tù chung thân đối với thủ phạm và ra lệnh tạm giam.

Trong phiên tòa, D. đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo.

Tháng 5/2024: Sát hại cảnh sát Rouven Laur

Tại quảng trường trung tâm ở Mannheim, một người đàn ông đã dùng dao săn tấn công những người tổ chức biểu tình chống Hồi giáo. Sulaiman A., gốc Afghanistan, đã làm bị thương nhiều người. Trong cuộc ẩu đả, hắn ta cũng đâm cảnh sát Rouven Laur đang có mặt tại hiện trường. Hai ngày sau, viên cảnh sát đã qua đời tại bệnh viện vì vết thương nặng.

Viện Kiểm sát Liên bang cho rằng hành vi này có động cơ tôn giáo, đã tiếp quản cuộc điều tra do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, và đã truy tố A. Tòa án cấp cao khu vực Stuttgart đã tuyên án tù chung thân đối với hắn ta về tội giết người, cùng với các tội danh khác, và xác định mức độ nghiêm trọng đặc biệt của tội ác, đồng nghĩa với việc hắn ta không có cơ hội được phóng thích sớm sau 15 năm vì bất cứ lý do gì.

Tháng 8/2024: Tấn công bằng dao ở Solingen

Tại Karlsruhe, Issa Al H. bị đưa ra trước thẩm phán điều tra tại Tòa án Liên bang, sau khi dùng dao đâm nhiều người tham dự lễ hội thành phố ở Solingen, với động cơ là tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Vụ tấn công khiến ba người thiệt mạng và tám người khác bị thương, một số bị thương nặng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Tháng 9/2025, Tòa án cấp cao khu vực Düsseldorf đã tuyên án Issa Al H. tù chung thân, kết luận hắn phạm tội đặc biệt tàn bạo và ra lệnh giam giữ.

Tháng 9/2024: Tấn công Lãnh sự quán Israel tại Munich

Tại Munich (München), một thanh niên nổ súng vào cảnh sát ngay gần Lãnh sự quán Israel và Trung tâm Tài liệu Đức Quốc xã. Các sĩ quan cảnh sát bắn trả khiến người đàn ông bị trúng đạn và chết. Anh ta là Emra I., sinh ra ở Áo và có gốc gác Bosnia. Anh ta đã lọt vào tầm ngắm của chính quyền Áo do nghi ngờ bị cực đoan hóa theo chủ nghĩa Hồi giáo.

Tháng 2/2025: Tấn công khủng bố vào cuộc biểu tình của công đoàn ver.di ở Munich

Lại là một cuộc tấn công nữa ở thành phố Munich. Một người đàn ông lái xe đâm vào phía sau đám đông biểu tình của công đoàn các ngành dịch vụ ver.di ở trung tâm thành phố, khiến 56 người bị thương, một số người bị thương nặng. Hai ngày sau đó, hai người trong số họ - một người mẹ và đứa con hai tuổi của bà - đã chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng. Viện Kiểm sát Liên bang cho rằng vụ tấn công có động cơ tôn giáo và, do tính chất đặc biệt của vụ án, đã tiếp quản cuộc điều tra chống lại Farhad N., người lái xe khi đó 24 tuổi, gốc Afghanistan. Phiên tòa chính bắt đầu vào tháng 1/2026.

Tháng 5/2025: Tấn công bên ngoài quán bar ở Bielefeld

Rạng sáng ngày 18/5/2025, một người đàn ông đã dùng một cây gậy có gắn dao dài 18 cm tấn công một nhóm cổ động viên bóng đá bên ngoài quán bar Cutie ở trung tâm thành phố Bielefeld, bang North Rhein-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) khiến hai người bị thương nặng. Các nhà điều tra tìm thấy giấy tờ tùy thân của nghi phạm tại hiện trường, và gần hai ngày sau, nghi phạm bị bắt. Hắn là Mahmoud M., một người Syria có giấy phép cư trú tại Đức. Hắn từng chiến đấu cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria năm 2015/2016.

Tháng 6/2026, Tòa án cấp cao khu vực Düsseldorf tuyên án tù chung thân đối với Mahmoud M. về tội cố ý giết người. Tòa án cũng xác định mức độ nghiêm trọng đặc biệt của tội ác và ra lệnh giam giữ. Bản án chưa có hiệu lực pháp lý do bên bào chữa kháng cáo.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: baotintuc.vn