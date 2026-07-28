Động đất mạnh 7,1 độ richter ở Nhật Bản, bước đầu ghi nhận ít nhất 50 người bị thương

Phát biểu với các phóng viên tại văn phòng của mình ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết mức độ thương vong và thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ richter vẫn đang được đánh giá.

"Chúng tôi đã được thông báo rằng đã có người bị thương. Một số khu vực đã xảy ra mất điện và hỏa hoạn, đường sá, cầu cống cũng bị hư hại và các tòa nhà bị sập" – bà Takaichi cho biết.

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố cảnh báo động đất khẩn cấp cho các tỉnh Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita và Miyazaki, tất cả đều nằm trên đảo Kyushu phía nam Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban đầu cũng đưa ra cảnh báo sóng thần với độ cao 1 mét nhưng sau đó đã dỡ bỏ cảnh báo này.

Công ty Điện lực Kyushu cho biết khoảng 40.000 hộ gia đình đã bị mất điện do trận động đất mới nhất, trong khi công ty đường sắt JR Kyushu cho biết họ đã tạm ngừng các dịch vụ, bao gồm cả tàu cao tốc. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa đường băng, khi các hãng hàng không chuyển hướng và hủy các chuyến bay.

Bức tường ngoài của một cửa hàng bị sập trong trận động đất tại thành phố Kumamoto, Nhật Bản hôm 28/7 - Ảnh: AFP

Các nhà mạng viễn thông KDDI và Docomo cho biết dịch vụ điện thoại di động của họ bị gián đoạn do thiếu điện và sự cố đường dây truyền tải.

Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản cho biết không có sự cố bất thường nào được báo cáo tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.

Đài truyền hình công cộng Nhật Bản NHK cho biết một bệnh viện đã báo cáo hơn 50 người bị thương. Báo Nikkei cho biết một số người trên tàu cao tốc vào thời điểm xảy ra động đất cũng bị thương.

Nhiều tòa nhà bị hư hại, bao gồm một trung tâm mua sắm Aeon mà đài NHK cho biết đã bị nổ, trong khi các đoạn phim từ đài truyền hình này cũng cho thấy các tòa nhà khác bốc cháy hoặc bị sập một phần.

Theo NHK, nhiều vết nứt lớn đã xuất hiện trên các tuyến đường chính, bao gồm cả trên đường cao tốc trên cao, trong khi một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh. Dịch vụ đường sắt bị tạm dừng và các chuyến bay bị hủy.

TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã sơ tán công nhân khỏi nhà máy của mình trong khu vực xảy ra động đất ở Nhật như một biện pháp phòng ngừa.

Hình ảnh từ trên không cho thấy trung tâm mua sắm Aeon Mall bị hư hại sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản hôm 28/7 - Ảnh: Reuters

Sony cũng đã sơ tán nhân viên khỏi các nhà máy của họ trong khu vực, theo báo Nikkei đưa tin. Hơn 150.000 người đã được hướng dẫn đến các trung tâm sơ tán.

Nhật Bản là một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất thế giới, với ít nhất 5 phút lại xảy ra một trận động đất. Nằm dọc theo "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - một vòng cung gồm các núi lửa và rãnh đại dương bao quanh một phần lưu vực Thái Bình Dương, Nhật Bản chiếm khoảng 20% số trận động đất trên thế giới có cường độ từ 6 độ richter trở lên.

Tác giả: Anh Duy

Nguồn tin: congan.com.vn