Làm rõ nguyên nhân thuyền viên tử vong trên tàu cá

Sáng 28/7, tàu cá BTh 99730 TS đưa thi thể một thuyền viên từ ngoài khơi vào cập Cảng cá La Gi (phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng).

Gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho anh V.T.D sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục.

Theo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc một thuyền viên tử vong trên tàu cá BTh 99730 TS. Đây là tàu cá do ông Đ.Q.L (SN 1987, ngụ phường La Gi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng với 9 lao động.

Tàu xuất bến từ Cảng cá La Gi đi khai thác hải sản từ ngày 17/7. Đến ngày 24/7, tàu tiếp nhận thêm hai lao động là anh V.T.D (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An) và ông T.V.B (SN 1977, trú phường La Gi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 27/7, khi tàu đang hoạt động cách Cảng cá La Gi khoảng 75 hải lý, các thuyền viên phát hiện ông D. đã tử vong trên tàu.

Sau khi xảy ra vụ việc, thuyền trưởng cho tàu quay về Cảng cá La Gi để trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.

Sau khi tàu cá đưa thi thể vào bờ, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Tác giả: Văn Hào

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân