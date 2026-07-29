Hải Phòng có tân Phó Giám đốc Công an thành phố

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP trao QĐ và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc CATP ( Ảnh Công an TP)

Chiều 28/7, Công an TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Vũ Tiến Phụng; Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng; Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cùng lãnh đạo các đơn vị.

Tại hội nghị, đại diện Công an thành phố công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc CATP (Ảnh Công an TP)

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định biệt phái có thời hạn Đại tá Nguyễn Bình Khánh đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng kể từ ngày 29/7/2026.

Trao quyết định và chúc mừng, Thiếu tướng Bùi Quang Bình nhấn mạnh việc Đại tá Nguyễn Bình Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TP Hải Phòng. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới và trong thời gian biệt phái, Đại tá Nguyễn Bình Khánh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc CATP phát biểu cảm ơn và nhận nhiệm vụ (Ảnh Công an TP)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Bình Khánh cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng và Ban Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Huy Nguyễn

Nguồn tin: baophapluat.vn