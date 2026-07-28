Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50% để hạn chế tình trạng bỏ cọc

Sáng 28/7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản.

Đồng thời, kế thừa phát triển những quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã được chỉ ra qua tổng kết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm 7 chương, 69 điều.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng (Ảnh: Media Quốc hội).

Về tiêu chuẩn đấu giá viên, dự thảo Luật quy định các cá nhân có chứng chỉ hành nghề từ 05 năm trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên, thay vì hạn chế trong một số lĩnh vực (luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh) như luật hiện hành.

Theo Bộ trưởng, quy định này phù hợp với định hướng khuyến khích thúc đẩy việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá và thông lệ nghề đấu giá của các nước trên thế giới.

Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Dự thảo Luật quy định trình tự, thủ tục đấu giá chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi và hợp lý như: Chỉ yêu cầu niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã đối với tài sản là bất động sản; nâng tỉ lệ tiền đặt trước từ 20% đến 50% trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cá nhân (trên cơ sở luật hóa quy định của Nghị quyết số 66.11, quy định xử lý khó khăn vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai);

Dự luật cũng bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi như đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm, nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Sửa đổi quy định về trình tự đấu giá trực tuyến toàn trình trên môi trường mạng, sửa đổi, bổ sung trình tự các bước tiến hành phiên đấu giá chặt chẽ, logic, bảo đảm tính khách quan, minh bạch. Quy định thủ tục đấu giá rút gọn theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn đối với một số tài sản đấu giá có giá khởi điểm nhỏ hoặc phải xử lý nhanh.

Bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản trên cơ sở luật hóa quy định của Nghị quyết số 66.21 về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, quyền, nghĩa vụ của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và một số quy định cụ thể khác.

Đáng chú ý, dự thảo Luật bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng "bỏ cọc" trên cơ sở luật hoá các quy định của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

"Điều này nhằm góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu cho thị trường bất động sản", Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Khắc phục tình trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc

Thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Media Quốc hội).

Về đấu giá trực tuyến, ông Mãi đề nghị tiếp tục làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý của Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến; cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu; trách nhiệm của các cơ quan quản lý và tổ chức vận hành hệ thống; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tránh đầu tư trùng lặp.

Về trình tự, thủ tục đấu giá, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đối với từng hình thức đấu giá nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người tham gia đấu giá nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, nhất là đối với đấu giá trực tuyến.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên (Ảnh: Media Quốc hội).

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, đánh giá kỹ tác động và hoàn thiện quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với từng hình thức đấu giá tài sản, nhất là hình thức đấu giá trực tuyến và đấu giá tài sản tự nguyện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản.

Nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, khắc phục tình trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc hoặc trục lợi trong hoạt động đấu giá tài sản.

"Làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xác định bước giá, nghiên cứu quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản, bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn, quá nhỏ làm ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá và bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai vào tháng 10 tới.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn