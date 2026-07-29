Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Tối 28/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác định ông Hoàng Trung (khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn.

Theo Bộ Công an, hai bị can còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói.

Những hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, làm thất thu đặc biệt lớn ngân sách nhà nước, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu để điều tra về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật), và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị (Lạng Sơn), về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh: Bộ Công an.

Bộ Công an cho biết, C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; đồng thời xác minh, truy thu tài sản, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 28/7, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Hoàng Trung.

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Hoàng Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và gây bức xúc trong dư luận.

Ban Bí thư đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, thi hành kỷ luật hành chính bảo đảm đồng bộ với kỷ luật về Đảng.

Tác giả: Hoàng Bằng

Nguồn tin: baotintuc.vn