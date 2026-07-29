Lương Chủ tịch TKV dự kiến gần 130 triệu đồng/tháng, cụ thể thế nào?

Báo Dân trí đưa tin, theo báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin), doanh nghiệp đã công bố mức tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác dự kiến của đội ngũ quản lý trong năm vừa qua.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TKV năm 2025 đạt 6.689 tỷ đồng./Theo Tiền phong.

Theo dự kiến, Chủ tịch HĐTV Ngô Hoàng Ngân có mức lương 129,9 triệu đồng/tháng, tương đương gần 1,56 tỷ đồng/năm, cùng gần 87,8 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn được dự kiến hưởng lương 126,3 triệu đồng/tháng (hơn 1,51 tỷ đồng/năm), cùng khoảng 85,4 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác. Phần lớn thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên và các phó tổng giám đốc có mức lương 115,47 triệu đồng/tháng, kèm hơn 78 triệu đồng tiền thưởng và thu nhập khác mỗi năm.

Kế toán trưởng có mức lương dự kiến 104,65 triệu đồng/tháng và khoảng 70,7 triệu đồng tiền thưởng, thu nhập khác. Tổng tiền lương dự kiến của 16 người quản lý là hơn 21,39 tỷ đồng, cùng khoảng 1,2 tỷ đồng tiền thưởng và thu nhập khác.

Theo ghi chú trong báo cáo, các số liệu này được xây dựng trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 của TKV và hiện đang trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Về quy mô nhân sự, cuối năm 2025, công ty mẹ TKV có 45.694 lao động, trong khi toàn tập đoàn có 94.856 lao động. Với tổng quỹ lương lần lượt 12.405 tỷ đồng và 23.501 tỷ đồng, thu nhập bình quân quy đổi đạt khoảng 22,6 triệu đồng/người/tháng tại công ty mẹ và 20,6 triệu đồng/người/tháng trên toàn tập đoàn.

Báo Tiền phong cho biết thêm về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, năm 2025 TKV đạt 137.063 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 5,7% so với năm 2024. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm, lợi nhuận gộp tăng lên 22.504 tỷ đồng, tăng khoảng 8,6%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8.369 tỷ đồng, tăng hơn 17%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 8.472 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với năm trước.

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TKV đạt 6.689 tỷ đồng, tăng 23,6% so với mức hơn 5.400 tỷ đồng của năm 2024.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn