Uống nước dưa leo - chanh có thực sự giúp giảm cân hay chỉ là lời đồn?

Những lợi ích khi uống nước dưa leo và chanh

Dưa leo chứa tới khoảng 95% là nước, giàu vitamin C, vitamin K cùng các khoáng chất như kali, magie. Trong khi đó, chanh nổi bật với hàm lượng vitamin C cao và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường đề kháng và hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Sự kết hợp giữa dưa leo và chanh mang lại một số lợi ích đáng chú ý như:

Hỗ trợ tiêu hóa: Chanh giúp kích thích enzyme tiêu hóa, còn dưa leo cung cấp chất xơ hòa tan, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Chống oxy hóa: Vitamin C và flavonoid trong hai loại quả này góp phần trung hòa các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm.

Cấp nước, làm đẹp da: Nhờ lượng nước và vitamin dồi dào, thức uống này giúp bổ sung độ ẩm, hỗ trợ làn da mịn màng, tươi tắn.

Chính từ những lợi ích này, nước chanh dưa leo thường được đưa vào thực đơn sống khỏe, làm đẹp và kiểm soát cân nặng của nhiều người.

Nước dưa leo và chanh có thể trở thành một lựa chọn bổ sung lành mạnh trong quá trình giảm cân, giúp kiểm soát năng lượng, hỗ trợ tiêu hóa và cấp nước cho cơ thể

Uống nước dưa leo và chanh có giảm cân không?

Câu trả lời là có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng không phải “thần dược” giúp giảm cân nhanh chóng như nhiều người kỳ vọng. Thức uống này chỉ phát huy tác dụng khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý và vận động thường xuyên.

Lý do nước dưa leo và chanh có thể hỗ trợ giảm cân gồm:

Ít calo, giúp kiểm soát năng lượng nạp vào: Một ly nước chanh dưa leo chứa rất ít calo nhưng lại giúp tạo cảm giác no, từ đó hạn chế ăn vặt hoặc nạp thêm năng lượng không cần thiết.

Hỗ trợ tăng cường trao đổi chất: Vitamin C trong chanh có vai trò nhất định trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Khi trao đổi chất diễn ra tốt hơn, cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ giảm mỡ.

Giảm cảm giác thèm ăn: Vị chua nhẹ của chanh có thể giúp kiềm chế cơn thèm đồ ngọt, trong khi lượng nước lớn từ dưa leo giúp làm đầy dạ dày, tạo cảm giác no lâu.

Hạn chế tích nước, giảm sưng phù: Dưa leo có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp đào thải lượng nước dư thừa, hỗ trợ giảm tình trạng phù nề. Tuy nhiên, cần lưu ý đây không phải là tác dụng đốt mỡ trực tiếp.

Những lưu ý khi uống nước chanh dưa leo

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng nước chanh dưa leo không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dùng cần lưu ý:

Không nên uống khi bụng quá đói hoặc đang gặp các vấn đề về dạ dày, bởi tính axit của chanh có thể gây kích ứng niêm mạc.

Chỉ nên pha và sử dụng trong ngày để đảm bảo hương vị và hàm lượng dưỡng chất.

Tránh thêm đường hoặc mật ong nếu mục tiêu là giảm cân, vì điều này sẽ làm tăng lượng calo.

Người huyết áp thấp cần thận trọng do dưa leo có thể làm giảm huyết áp nhẹ.

Không lạm dụng và không thay thế hoàn toàn nước lọc bằng nước chanh dưa leo.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV