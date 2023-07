Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được trao huân chương Chiến công hạng nhất

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức mới đây, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương Chiến công hạng nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh điều tra; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 8 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa được trao huân chương Chiến công hạng nhất.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, gắn với khẩu hiệu hành động “Xây dựng lực lượng Công an Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - Vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân” góp phần kiểm soát và giữ vững ổn định ANTT, bảo đảm tiến độ các chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm 2023.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát huy vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND; tăng cường công tác bảo vệ ANQG, chủ động phòng ngừa, phát hiện, kịp thời đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu.

Qua 6 tháng đầu năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT, giải quyết triệt để các điều kiện nảy sinh tội phạm từ cơ sở; tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 83,7% (làm rõ 236/282 vụ, 595 đối tượng gây án). Trong đó, điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100% (làm rõ 26/26 vụ, 33 đối tượng gây án).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ, ngoại tuyến, kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, cảnh sát cơ động. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh toàn diện…

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức sơ kết; tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Từ đó, có những biện pháp, giải pháp thật cụ thể, sát với thực tiễn và tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT từ nay đến cuối năm 2023. Đề nghị các Phó Giám đốc chỉ đạo rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; trên cơ sở đó thành lập các đoàn kiểm tra, làm việc với các đơn vị, địa phương để đôn đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn và chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong 6 tháng đầu năm.





Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn