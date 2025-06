Thí sinh Nghệ An bất ngờ gặp khó với 'trò chơi dân gian' trong đề Ngữ văn

Thí sinh Nghệ An hoàn thành bài thi môn Ngữ văn vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Thí sinh không ra khỏi phòng thi sớm

Tại điểm thi Trường PT Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An), cho đến tận lúc trống đánh hết giờ, vẫn chưa có thí sinh nào rời phòng thi sớm. Đề thi năm nay đề cập đến vai trò của thế hệ trẻ trong việc lưu truyền trò chơi dân gian, một chủ đề khá bất ngờ đối với sỹ tử - khi mà tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh cũng như tác động của mạng xã hội, game online chiếm ưu thế.

Thí sinh rời khỏi phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường PT Hermann Gmeiner (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Đề thi môn Ngữ văn gồm 2 phần đọc hiểu và viết. Trong đó phần đọc hiểu trích tác phẩm “Trên đôi cánh chuồn chuồn” và yêu cầu thí sinh trả lời các yêu cầu của của văn bản.

Ở phần thi viết gồm 2 câu, trong đó câu nghị luận văn học yêu cầu phân tích nhân vật Tùng trong đoạn trích. Ở câu nghị luận xã hội, đề đề cập đến sự mai một của các trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa Việt trong cuộc sống hiện đại. Qua đó, đề nghị thí sinh bàn luận về cách thức lưu truyền trò chơi dân gian trong đời sống hiện nay.

Thí sinh Nghệ An cho rằng đề khá dài, phải tận dụng thời gian để hoàn thành trọn vẹn bài thi. Ảnh: Hồ Lài

Em Lê Đan Quỳnh, học sinh Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ đề khá dài và em đã tận dụng tất cả thời gian để có thể làm bài thi trọn vẹn. Với câu nghị luận xã hội – theo cấu trúc đề thi năm nay chiếm tới 4 điểm nên đây là trọng tâm trong bài làm của em.”Em đã từng tham gia các trò chơi dân gian do nhà trường tổ chức như kéo co, đẩy gậy, ô ăn quan, nhảy dây… Vì vậy, em đã lấy luôn dẫn chứng từ ngôi trường của mình. Em cho rằng khi có không gian và được tổ chức, trò chơi dân gian vẫn rất có sức hút với giới trẻ chúng em. Vừa giải trí sau giờ học căng thẳng, rèn kỹ năng, sức khỏe và đặc biệt là tạo tinh thần đoàn kết trong học sinh”.

Đề thi quen mà lạ, khó đạt điểm cao

Em Lê Anh Hưng, học sinh Trường THCS Long Sơn (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) dự thi tại điểm Trường THPT Thái Hòa chia sẻ: “Em nhận thấy đề thi môn Văn không quá khó với học lực của em. Em cũng cố gắng làm hết các câu hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn nào không chịu khó ôn tập, thì phần Đọc hiểu, khó mà đạt điểm cao. Câu nghị luận xã hội trong đề văn năm nay đã mở ra không gian để học sinh bộc lộ cảm xúc chân thật và liên hệ những trải nghiệm cá nhân, trong việc bảo tồn bản sắc văn hoá bằng các trò chơi dân gian trong đời sống hiện nay khi mà điện thoại, máy tính… chiếm một phần lớn giải trí của chúng em.”

Đề thi chính thức môn Ngữ văn - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Em Trịnh Phương Thảo (học sinh Trường THCS Cửa Nam, TP Vinh) chia sẻ, bản thân bất ngờ khi đọc đề thi Ngữ văn. Mặc dù xác định ngữ liệu của đề có thể không ở trong sách giáo khoa, và thời gian qua được thầy cô ôn tập theo định hướng về kỹ năng, phương pháp phân tích văn bản bất kỳ, nhưng đoạn trích trong tác phẩm Trên đôi cánh chuồn chuồn hoàn toàn mới mẻ đối với em.

Em đã cố gắng bám sát văn bản để trả lời các câu hỏi trong phần đọc hiểu và viết đoạn văn phân tích nhân vật. Riêng câu nghị luận xã hội khác xa so với dự đoán của em trước đó. Năm nay là năm chẵn của nhiều sự kiện lịch sử như 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nên em và nhiều bạn trong lớp tập trung kỹ hơn về chủ đề truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng đạo đức cho giới trẻ… Tuy nhiên đề lại ra về bảo tồn, lưu truyền trò chơi dân gian.

“Đây cũng là đề về giá trị truyền thống, nhưng nói riêng về trò chơi dân gian thì khá bất ngờ. Trong bài làm, em nhắc đến những trò chơi mà mình từng tham gia, kể tên các nghệ nhân dân gian có đóng góp to lớn trong lưu truyền giá trị văn hóa truyền thống ở Nghệ An cũng như trong cả nước”, Phương Thảo chia sẻ.

Thí sinh cho rằng chủ đề trò chơi dân gian vừa quen vừa lạ và khó đạt điểm cao. Ảnh: Hồ Lài

Nhiều thí sinh khác cũng đồng quan điểm đề thi “khác” so với trọng tâm ôn tập của các bạn. Theo em Nguyễn Thái (học sinh Trường THCS Hà Huy Tập, TP Vinh), bài đọc hiểu tuy ngữ liệu dài nhưng bám vào văn bản và nắm vững kiến thức cơ bản thì vẫn làm được. Nhưng với bài viết, em thấy hơi khó. Ở câu hỏi về phần nghị luận xã hội em thấy hơi khó với chủ đề lạ. Thực tế em chủ yếu chỉ ôn các vấn đề về giới trẻ, về tình cảm gia đình, quê hương…

Bản thân thí sinh có từng chơi các trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co, ô ăn quan và khi tham gia vẫn thấy hào hứng. Nhưng khi đưa ra các giải pháp để bảo tồn thì nhiều thí sinh thấy khá lúng túng và chia sẻ khó tìm được dẫn chứng cụ thể. Nguyễn Thái cho biết, các lần thi thử gần nhất em đạt 7,5 điểm môn Ngữ văn, ở lần thi chính thức này, em hi vọng mình cũng đạt điểm tương đương.

Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo nhanh môn thi thứ nhất (Ngữ văn), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026:Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 39.133 em; tổng số thí sinh vắng thi: 41 em; số thí sinh vi phạm quy chế thi: không. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn đúng quy chế, không có các sự cố bất thường khác xảy ra.

