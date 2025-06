Hơn 39.000 thí sinh Nghệ An chính thức thi vào lớp 10 môn đầu tiên

Hơn 39.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 – 2026 là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tham dự Kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An có 39.130 thí sinh đăng ký dự thi vào 69 trường THPT công lập trong toàn tỉnh. Các thí sinh sẽ dự thi tại 71 điểm thi với 1.664 phòng thi. Chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Nghệ An huy động 5.670 làm công tác nhân sự tại các điểm thi, trong đó riêng giám thị và giám sát ở các điểm thi là 3.941 người.

Thí sinh đến sớm tại Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 1, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 1 (huyện Nam Đàn, Nghệ An), năm nay có 672 thí sinh dự thi trên tổng số 585 chỉ tiêu tuyển sinh được phê duyệt. Trong buổi sáng nay, Chủ tịch Hội đồng thi một lần nữa quán triệt giám thị về công tác coi thi. Đồng thời nhấn mạnh giám thị phải đặt quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, nhắc nhở các em không để xảy ra sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả thi.

Phụ huynh đưa con em đến tận cổng trường thi, trao cái ôm động viên để các em vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Ảnh: Hồ Lài

Đây cũng là điểm thi có tỷ lệ chọi cao nhất trong huyện, nên nhiều thí sinh tỏ ra khá hồi hộp trước môn thi đầu tiên Ngữ văn. Em Đinh Thị Cẩm Tú (học sinh Trường THCS thị trấn Nam Đàn chia sẻ, đây là kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới, quá trình ôn tập tại trường có điều chỉnh sau khi quy định mới về dạy thêm học thêm có hiệu lực. Vì thế, bên cạnh thầy cô ôn thi trực tiếp trên lớp, em cũng phải tự học, tự rèn luyện rất nhiều, nhất là kỹ năng làm bài môn Ngữ văn.

Hướng dẫn giám thị đánh số báo danh trong phòng thi. Ảnh: Hồ Lài

Giám thị bốc thăm phòng coi thi. Ảnh: Hồ Lài

Năm nay là năm chẵn của nhiều sự kiện lịch sử như 50 năm giải phóng miền Nam, 80 cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nên Cẩm Tú dự đoán đề văn ra về trách nhiệm giới trẻ, tình yêu quê hương đất nước.

Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, hình thức tự luận. Ảnh: Hồ Lài

Trong khi đó, em Nguyễn Thị Mai Phương (học sinh Trường THCS Anh Xuân) cho biết Ngữ văn là môn có thế mạnh nhất trong 3 môn thi. Năm nay, theo cấu trúc đề thi minh họa, cấu trúc đề văn có nhiều đổi mới, phần nghị luận văn học chiếm 2 điểm, yêu cầu viết đoạn văn, còn phần nghị luận xã hội lại là trọng tâm, tăng lên 4 điểm. Cá nhân em thích cấu trúc đề như thế này, với câu nghị luận xã hội, em có thể phát huy được thế mạnh, chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình về các vấn đề đặt ra.

Cán bộ coi thi kiểm tra thẻ dự thi

Trước đó, với tính chất là kỳ thi đầu tiên của chương trình mới, nên Nghệ An đã sớm công bố đề thi minh họa 3 môn theo cấu trúc đề thi theo hình thức mới, bám sát hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, có tính thực tế và ứng dụng cao.

Nghệ An vẫn thực hiện 3 môn thi là Ngữ văn – Toán – Tiếng Anh đã giúp thí sinh và các nhà trường thuận lợi trong công tác ôn tập.

Giám thị nhắc nhở thí sinh đối chiếu thông tin trên thẻ dự thi với danh sách niêm yết, điểm cộng ưu tiên, điểm khu vực để kịp thời điều chỉnh nếu sai sót. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi năm nay cũng có một số thay đổi theo hướng có lợi cho thí sinh. Cụ thể, đây là năm đầu tiên Nghệ An cộng điểm khuyến khích cho học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Bộ hoặc Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh.

Việc cộng điểm khuyến khích sẽ kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh và các nhà trường trong quá trình phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và tạo động lực để các em nỗ lực, cố gắng, rèn luyện trong học tập.

Thí sinh xác nhận túi đựng đề thi còn niêm phong. Ảnh: Hồ Lài

Để tránh áp lực cho thí sinh và giữ ổn định đội ngũ biên chế ở các nhà trường, năm nay phần lớn các trường THPT trên toàn tỉnh vẫn giữ nguyên chỉ tiêu như năm 2024, tỷ lệ trúng tuyển nhiều trường là trên 90%. Kết quả thi vào lớp 10 cũng sẽ được sử dụng để lấy điểm nền cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, thí sinh sẽ thi 2 môn đầu tiên, buổi sáng các em sẽ thi môn Ngữ văn (120 phút) theo hình thức tự luận và buổi chiều các em sẽ thi môn Ngoại ngữ (60 phút) với hình thức trắc nghiệm.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn