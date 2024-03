Thấy gì trong "đoạn clip tái xuất" của Ngọc Trinh?

Ngọc Trinh trở lại mạng xã hội sau thời gian dài

Ngọc Trinh vừa tung ra đoạn video clip đầu tiên sau thời gian mất tích khỏi mạng xã hội vì bị tạm giam đề điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Đoạn video quay cận nhan sắc trong lúc cô tạo dáng. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nhan sắc vẫn chưa mất phong độ thì cư dân mạng còn nhận ra, vóc dáng của Ngọc Trinh đã thay đổi so với trước đây.

Một số khán giả nhận xét Ngọc Trinh có vẻ mũm mĩm hơn trước. Dấu hiệu nhận thấy rõ rệt nhất là ở phần bắp tay của người đẹp. Trước đây, nữ hoàng nội y sở hữu vóc dáng không chút mỡ thừa đủ để "cân" mọi loại trang phục "khó nhằn" thì nay, cô lại bị lộ khuyết điểm ở một số vùng khi mặc váy ôm.

Bộ ảnh đầu tiên của Ngọc Trinh không theo phong cách hở hang, gợi cảm như trước. Cô cũng chia sẻ bản thân chưa bắt được nhịp khi trở lại với cuộc sống cũ nên mong muốn chụp ảnh theo phong cách nhẹ nhàng. Ngoài ra, Ngọc Trinh cũng thể hiện sự thay đổi của mình thông qua các bài viết tích cực, lan tỏa thông điệp triết lý cuộc sống.

Ngọc Trinh lộ dấu hiệu tăng cân trong video cận cảnh mới nhất

Trước đây, Ngọc Trinh nổi tiếng với gu ăn mặc táo bạo, thường xuyên để lộ da thịt trên mạng xã hội. Năm 2023, người đẹp bị bắt giữ vì tội "Gây rối trật tự công cộng" do điều khiển xe mô tô với các tư thế nguy hiểm và đăng lên mạng.

Tại phiên xét xử ngày 2-2, tòa án xét thấy Ngọc Trinh lần đầu vi phạm nhưng có thái độ ăn năn hối lỗi và có nhiều hành động đóng góp cho xã hội nên được hưởng án tù treo trong 1 năm.

