Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Theo thống kê, dự án đi qua địa bàn Nghệ An cần giải phóng khoảng 519,2 ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có gần 1.782 hộ phải bố trí tái định cư. Trước áp lực về tiến độ, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Xã Lam Thành đã triển khai 5 khu tái định cư.



Tại xã Lam Thành, dự án đường sắt tốc độ cao đi qua với chiều dài khoảng 6,6 km, ảnh hưởng đến gần 520.000 m² đất và liên quan đến khoảng 180 hộ dân cần bố trí tái định cư. Địa phương đã triển khai 5 khu tái định cư với tổng diện tích gần 99.000 m², tổng giá trị xây lắp gần 115 tỷ đồng, gồm các khu: Châu Nhân 3, Văn Viên - Lộc Điền, Hưng Nghĩa 8, Hưng Phúc 3 và Châu Nhân 1. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 193 hộ dân có đất bị thu hồi ước tính gần 21 tỷ đồng.

Hiện nay, cả 5 khu tái định cư tại xã Lam Thành đã đồng loạt khởi công. Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, thi công hệ thống giao thông nội bộ và mương thoát nước. Trong đó, khu tái định cư tại xóm Châu Nhân 2 có quy mô lớn nhất với diện tích 3,7 ha, tổng mức đầu tư hơn 53,5 tỷ đồng, quy hoạch 79 lô đất. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã khẩn trương triển khai thi công.

Theo kế hoạch, công tác san lấp mặt bằng sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng, các hạng mục hạ tầng sẽ hoàn thiện trong tháng tiếp theo. Tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong khoảng 2,5 tháng theo chỉ đạo của chủ đầu tư.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, thi công hệ thống giao thông nội bộ và mương thoát nước.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, ngay từ khi có chủ trương triển khai dự án, xã đã xác định công tác tái định cư phải đi trước một bước. Việc lựa chọn vị trí, lập quy hoạch các khu tái định cư được thực hiện trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của người dân. Đến nay, sau khoảng 25 ngày thi công, các nhà thầu đang tập trung xử lý nền, bóc lớp đất phong hóa và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ về giao thông, hệ thống thoát nước và điện sinh hoạt, nhằm đảm bảo điều kiện sống ổn định, lâu dài cho người dân sau khi di dời.

Trên toàn tỉnh Nghệ An, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 102 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng Nghệ An, đến nay đã có 17 khu tái định cư hoàn thành phê duyệt trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ triển khai, hiện có 8 khu tái định cư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang thi công hạ tầng, gồm 1 khu tại xã Tân Châu, 5 khu tại xã Lam Thành và 2 khu tại phường Hoàng Mai. Bên cạnh đó, 6 khu khác đã hoàn tất kiểm kê, áp giá, công khai phương án và ký xác nhận với người dân, đang chờ hoàn thiện thủ tục chi trả bồi thường.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương, cùng với sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư tại Nghệ An đang được triển khai đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong thời gian tới.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn