Nghệ An: Đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư cho đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Khu tái định cư di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam tại xã Lam Thành (Nghệ An) đang đẩy mạnh triển khai đúng tiến độ. Ảnh: Đ.B.

Theo thống kê, tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An cần giải phóng khoảng 519,2ha đất, ảnh hưởng tới khoảng 2.150 hộ dân, trong đó gần 1.782 hộ phải bố trí tái định cư. Trước áp lực lớn về tiến độ, tỉnh này đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các khu tái định cư, coi đây là bước đi “mở đường” cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tại xã Lam Thành, dự án đi qua với chiều dài khoảng 6,6km, ảnh hưởng đến gần 520.000m² đất và liên quan đến khoảng 180 hộ dân cần bố trí tái định cư. Địa phương đã triển khai 5 khu tái định cư với tổng diện tích gần 99.000m², tổng giá trị xây lắp gần 115 tỷ đồng, gồm các khu: Châu Nhân 3, Văn Viên - Lộc Điền, Hưng Nghĩa 8, Hưng Phúc 3 và Châu Nhân 1. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi ước tính gần 21 tỷ đồng.

Hiện nay, cả 5 khu tái định cư tại xã Lam Thành đã đồng loạt khởi công. Trong đó, khu tái định cư tại xóm Châu Nhân 2 có quy mô lớn nhất với diện tích 3,7ha, tổng mức đầu tư hơn 53,5 tỷ đồng, quy hoạch 79 lô đất. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã khẩn trương triển khai thi công, tạo khí thế sôi động trên công trường.

Ông Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, ngay từ khi có chủ trương triển khai dự án, địa phương đã xác định công tác tái định cư phải đi trước một bước. Việc lựa chọn vị trí, lập quy hoạch các khu tái định cư được thực hiện trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, sản xuất sau khi di dời. Đến nay, sau khoảng 25 ngày thi công, các nhà thầu đang tập trung xử lý nền, bóc lớp đất phong hóa và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Không chỉ tại Lam Thành, công tác chuẩn bị xây dựng khu tái định cư cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương khác. Theo số liệu thống kê từ Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 85,5km, đi qua 18 xã, phường. Trên tuyến bố trí ga chính tại Vinh (xã Hưng Nguyên), 2 trạm bảo dưỡng tại xã Đức Châu và trong Depot Vinh, cùng Depot đặt tại xã Hưng Nguyên Nam.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 519,2ha, với kinh phí ước tính hơn 6.397 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 2.150 hộ dân, trong đó có 1.782 hộ phải bố trí tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, tỉnh dự kiến xây dựng 41 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 102,69ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đang được các địa phương triển khai đồng bộ. Đáng chú ý, 16/16 địa phương có bố trí tái định cư đã được chấp thuận chủ trương khảo sát, đồng thời hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, trong đó có nhiều xã đã triển khai xây dựng. Những kết quả bước đầu này tạo nền tảng quan trọng để Nghệ An đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất sạch, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn