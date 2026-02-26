Thủ tướng: Hoàn thành cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Nhất trí với chủ đề năm 2026: "Bứt phá kinh tế số - Lấy kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo làm trụ cột phát triển mới bền vững hơn, thông minh hơn", Thủ tướng cho rằng các kết quả đạt được trong năm qua rất tích cực.

Có cơ chế đột phá kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo

Đó là thể chế, cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 được tập trung hoàn thiện nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực cho phát triển. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả.

Đã cắt giảm, đơn giản hóa 2.690/3.085 thủ tục hành chính (87,2%) và 1.973/2.371 điều kiện kinh doanh (83,2%), giúp tiết kiệm khoảng 34.600 tỉ đồng (28% chi phí tuân thủ); hoàn thành đơn giản hóa 1.061/1.084 thủ tục hành chính liên quan giấy tờ công dân (98%); từ 1-7-2025 đến 7-1-2026, 34 địa phương tiếp nhận 29,4 triệu hồ sơ, trong đó 24 triệu hồ sơ trực tuyến, tỉ lệ đúng hạn đạt 91%.

Tuy vậy, người đứng đầu Chính phủ nêu ra những vấn đề còn tồn tại. Đó là nhiều nhiệm vụ còn chậm tiến độ, tồn đọng từ năm 2025 (còn 170 nhiệm vụ). Cơ sở dữ liệu còn phân tán, chưa kết nối; tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ khai thác dữ liệu, phục vụ cải cách thủ tục hành chính.

Vì vậy các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Thủ tướng nêu ra là cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá, nhất là kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh xây dựng, phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu quan trọng cần phải làm ngay, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Trong đó Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, Khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong quý 1-2026;

Cơ chế về tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu, hoàn thành trong quý 2-2026; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu, hoàn thành trong quý 3-2026.

Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Ảnh: VGP

Duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu quan trọng cần phải làm ngay, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sâu rộng. Các bộ trưởng, trưởng ngành phải chịu trách nhiệm về việc đẩy mạnh tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong tháng 3-2026; cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6-2026; cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ chủ trì, hoàn thành trong tháng 9-2026.

Cùng đó là cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an chủ trì; cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cơ sở dữ liệu ngành y tế do Bộ Y tế chủ trì, hoàn thành trong quý 3-2026. Các tỉnh cũng phải hoàn thành các cơ sở dữ liệu để đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu.

Bộ Công an nhanh chóng đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức; giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu, dữ liệu hóa, phục vụ xây dựng các nền tảng AI tự chủ của Việt Nam trong năm 2026.

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06 gắn với cải cách thủ tục hành chính với Chương trình tổng thể triển khai, thực hiện cải cách hành chính nhà nước, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Khắc phục tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân, doanh nghiệp: cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và cung cấp bản chứng thực các thông tin cá nhân hoặc giấy tờ đã được tích hợp và được kết nối, chia sẻ trên VNeID.

Bảo đảm nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số. Hoàn thành việc rà soát, bố trí ngân sách tập trung, bảo đảm duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số; lựa chọn phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ