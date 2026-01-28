Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thăm và tặng quà một số gia đình chính sách tại xã Vạn An

ùng đi có đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thành Trà bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi, xúc động được gặp gỡ đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình khó khăn của xã Vạn An.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV của Đảng thành công tốt đẹp, một mùa xuân mới đang về, chúng ta đang hướng tới một tương lai khát vọng lớn lao của đất nước, của dân tộc và của quê hương Nghệ An; đó là, vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo xã và đặc biệt bà con nhân dân xã Vạn An những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc mùa xuân mới đến với mỗi gia đình thêm hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, là người con của quê nhà – xã Vạn An, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà luôn dõi theo sự phát triển của quê hương Nghệ An nói chung và xã Vạn An nói riêng. Phó Thủ tướng Chính phủ đã bày tỏ tình cảm của mình khi trở về quê hương – xã Vạn An.

Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ phấn khởi khi năm 2025 trong điều kiện vô cùng khó khăn, thách thức nhưng Nghệ An đã vượt lên bằng bản lĩnh, ý chí, nghị lực của con người Nghệ An, tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Nghệ An đứng thứ 13 của cả nước, nằm trong nhóm tốp đầu của khu vực Bắc Trung bộ; Nghệ An đang có những bước phát triển vượt bậc, thu ngân sách đạt gần 30.000 tỷ đồng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân Nghệ An. Trong công tác an sinh xã hội, tỉnh đã rất nỗ lực và đạt thành tựu cao. Những thành tựu tỉnh Nghệ An đạt được đã đóng góp lớn vào thành tựu chung của đất nước. Trong những thành tựu đó có sự đóng góp của những người con Vạn An nói riêng, của tỉnh Nghệ An nói chung.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà mong muốn những người con Vạn An nói riêng, Nghệ An nói chung nỗ lực vượt bậc hơn nữa. Với truyền thống vẻ vang của quê hương Bác Hồ, truyền thống hào hùng lịch sử của quê hương xứ Nghệ để nỗ lực nhiều hơn, đạt kết quả lớn theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong giai đoạn 2025 -2030.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã đến thăm Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1.

