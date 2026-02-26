Thứ trưởng Bộ Công an: Hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an - Ảnh: GIA HÂN

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử sáng 26-2, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Bộ đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử và các quy định chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Thủ tướng.

Đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối phục vụ cho bầu cử

Ngay từ sớm, Bộ đã ban hành chỉ thị và các văn bản liên quan, triển khai 50 công tác trọng tâm, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Trên cơ sở đó, các địa phương có kế hoạch triển khai thực hiện và công an các địa phương đã phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trật tự tuyệt đối và ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin vào bầu cử.

Về kết quả, mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các loại đối tượng được quản lý chặt chẽ, các nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ. Đến thời điểm hiện nay, kiểm soát tuyệt đối.

Công tác rà soát xác minh nhân sự ứng cử được tập trung triển khai theo đúng quy định, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử để kịp thời tham mưu, phối hợp với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiến nghị Ủy ban bầu cử các cấp phương án xử lý các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh truyền thông được triển khai quyết liệt.

Đến nay đã kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa hàng nghìn nguồn tin trên không gian mạng có hoạt động chống phá, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công kích hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan chức năng và chống phá bầu cử...

Ứng dụng VNeID phục vụ bầu cử

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức bầu cử, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID trong lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, triển khai phần mềm quản lý cử tri, phối hợp tập huấn cho các địa phương trong toàn quốc về công tác bầu cử.

Đến nay có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường, đặc khu ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa).

Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 78,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,48%.

Số cử tri chưa được cập nhật chủ yếu do một số trường hợp cử tri đã mất nhưng gia đình chưa thực hiện thủ tục khai tử hoặc trường hợp đang trong quá trình điều chỉnh, thay đổi nơi bỏ phiếu chưa bổ sung vào danh sách tại các đơn vị bầu cử mới.

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17-12-2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Đồng thời, đã kết nối trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai, đến nay đã nhận trên 441.000 yêu cầu khai thác.

Bộ đã xây dựng chức năng đồng bộ thông tin người ứng cử để hiển thị công khai trên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID.

Bộ Công an cũng phối hợp tốt với các cơ quan giúp việc của Hội đồng Bầu cử quốc gia trong việc hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai công tác bầu cử, tích cực phối hợp tham mưu, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến bầu cử.

"Đến nay, tình hình an ninh trật tự cơ bản được kiểm soát chặt chẽ. Các vấn đề tiềm ẩn phức tạp tại các địa bàn chiến lược liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện đều được kiểm soát chặt chẽ.

Môi trường an ninh, an toàn trên địa bàn cả nước được củng cố, sẵn sàng cao nhất cho cuộc bầu cử", Thượng tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trên thực địa và không gian mạng. Hình thành mạng lưới thế trận liên hoàn trong ngoài, trên dưới, khép kín, kiểm soát chặt chẽ các loại đối tượng, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa từ sớm, từ xa mọi âm mưu chống phá cuộc bầu cử, xử lý các yếu tố phức tạp ngay trước ngày bầu cử diễn ra. Củng cố, duy trì môi trường an ninh an toàn, lành mạnh, phục vụ thành công cuộc bầu cử, không để bị động bất ngờ và không để xảy ra những sơ suất dù là nhỏ nhất.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ