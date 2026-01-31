Hàng loạt bệnh viện, trường học ở Thanh Hóa vào diện thanh tra

Theo kế hoạch, năm 2026 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thanh tra tại các bệnh viện: Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa Quảng Xương, Bệnh viện đa khoa Như Thanh, Bệnh viện đa khoa Nga Sơn và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa (liên quan dự án Trung tâm tim mạch, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ).

Ngoài ra, các bệnh viện tư nhân như: Bệnh viện đa khoa ACA, Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh, Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam và Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu Quan cũng nằm trong diện thanh tra.

Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh – một trong những cơ sở y tế nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tuân thủ quy định chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, hàng loạt trường học công lập sẽ được thanh tra hoạt động thu, chi tài chính giai đoạn 2021–2025. Danh sách gồm: THCS Lý Tự Trọng, Tiểu học Ba Đình, THCS Nguyễn Hồng Lễ, Tiểu học Thường Xuân, THCS Cẩm Thủy, THCS Hải Thanh, Tiểu học Xuân Thái, THPT Bỉm Sơn, THPT Sầm Sơn, Tiểu học Lê Tất Đắc, THCS Vạn Hà, THCS Đông Lĩnh, Tiểu học Đông Tiến, THCS Triệu Thị Trinh và Tiểu học Ngọc Khê 2.

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, việc thanh tra các đơn vị y tế, giáo dục nhằm bảo đảm các khoản ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp được sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.

Qua đó, kịp thời phát hiện những bất cập trong quản lý, kiến nghị biện pháp chấn chỉnh và xử lý vi phạm nếu có.

Tác giả: Trần Hoàng

Nguồn tin: Báo Văn Hóa