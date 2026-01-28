Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm con đường giải phóng cho dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã trở về mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng qua cột mốc biên giới 108 (nay là cột mốc 675), lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã đánh dấu bước ngoặt mang tầm thời đại, là sự hội tụ mang tính tất yếu giữa tư duy lý luận cách mạng khoa học với thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho Nhân dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam - là sự kiện tri ân sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần 'Tự lực - Tự cường' và bài học quý báu về sức mạnh lòng dân. Đây không chỉ là hành trình tìm về di sản vô giá của vị lãnh tụ kính yêu, mà còn là nguồn động lực thôi thúc tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn mình của dân tộc. Sự kiện khẳng định niềm tự hào cùng trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sứ mệnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí thiêng liêng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích đặc biệt quốc gia Kim Liên

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

