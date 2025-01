Thành phố Vinh bắt đầu phạt nguội từ 22-1

Hệ thống camera giám sát an ninh, phạt nguội trên đường Hồ Tùng Mậu, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau thời gian thực hiện quy trình kiểm nghiệm, hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông của Công an tỉnh Nghệ An (lắp đặt tại 191 điểm trên địa bàn thành phố Vinh) đã đủ điều kiện vận hành và đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo thời gian chính thức vận hành và khai thác hệ thống bắt đầu kể từ ngày 22-1.

Đây là lần đầu tiên thành phố Vinh triển khai hệ thống camera phạt nguội về an toàn giao thông.

Hệ thống giám sát an ninh và đảm bảo trật tự, xử lý vi phạm giao thông được thử nghiệm từ tháng 10-2024. Nguồn kinh phí triển khai hệ thống camera này do Bộ Công an cấp.

Toàn bộ camera sẽ được truyền tín hiệu qua mạng cáp quang trực tiếp từ các điểm về ba trung tâm gồm: trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, trung tâm giám sát Công an thành phố Vinh, trung tâm giám sát phòng PC08 để xử lý, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

Hệ thống camera an ninh giám sát được truyền về Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo đó, hệ thống giám sát an ninh có hơn 600 camera tại hơn 190 điểm, trải đều rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong đó tập trung tại các nút giao thông, như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng…

Đây là trung tâm chỉ huy hiện đại, đồng bộ nhất hiện nay, tất cả hệ thống camera và hệ thống quản trị phần mềm, dữ liệu đều tích hợp, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ mới 4.0.

Theo Trung tâm chỉ huy, thời gian thử nghiệm vừa qua đã kịp thời truy bắt nhiều nghi phạm gây án trên địa bàn, cũng như hỗ trợ công an các địa phương truy vết các nghi phạm có liên quan; xử lý tình hình vi phạm an toàn giao thông như thanh thiếu niên tổ chức đua xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng thời điểm Giải bóng đá ASEAN Cup 2024…

Trước băn khoăn của người dân phản ánh một số bất cập về đèn tín hiệu giao thông như bị hỏng, vạch kẻ sơn không rõ ràng có thể dẫn tới "phạt nhầm" hay không? Một cán bộ trung tâm chỉ huy cho biết đơn vị sẽ hậu kiểm cả video để đánh giá tình huống trước khi đưa ra quyết định xử phạt.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ