Nghệ An: Tập huấn vận hành hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự địa bàn thành phố Vinh

Sáng 28/11/2024, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với liên doanh nhà thầu CADPro- PNK tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật, chuyển giao quản trị, vận hành, khai thác sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Đây là một trong những bước tiến quan trọng vào công tác Công an của Công an tỉnh Nghệ An trong việc triển khai hệ thống camera hiện đại, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.