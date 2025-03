Thanh niên to cao đấm túi bụi người đàn ông giữa đường, clip diễn biến đầy bất bình

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ ẩu đả sau va chạm giao thông nhẹ khiến nhiều người bức xúc.

Trong đoạn clip, nam thanh niên và người đàn ông cùng di chuyển bằng xe máy trên đoạn đường khá đông đúc, ùn tắc. Trong lúc đang sang đường, người đàn ông xảy ra va chạm nhẹ với xe máy của nam thanh niên. Bất ngờ, nam thanh niên dừng xe, lao xuống đấm người đàn ông túi bụi khiến nạn nhân ngã ra đường.

Bị đánh, người đàn ông không phản kháng, sợ hãi lùi lại phía sau. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn rất hung hăng, tiếp tục lao tới đạp, đấm, đá nạn nhân. Nhiều người có mặt ở hiện trường đã can ngăn nhưng người này vẫn muốn lao tới đánh người đàn ông.

Your browser does not support the video tag.

Nam thanh niên đấm đá người đàn ông túi bụi dù va chạm giao thông rất nhẹ.

Hành vi côn đồ, ngang ngược của nam thanh niên khiến người xem bất bình. Sự việc va chạm chỉ rất nhỏ nhưng đối tượng đã ra tay không thương tiếc với nạn nhân. "Gần đây, đã có nhiều vụ việc đánh người xảy ra gây nhức nhối dư luận. Các đối tượng hành hung người khác đều phải trả giá ngay lập tức song dường như nhiều người vẫn chưa biết rút kinh nghiệm, động chút là giơ nắm đấm ra đánh người", một cư dân mạng bình luận.

Được biết, vụ việc xảy ra tại đường Nguyễn Ái Quốc (phường Hồ Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, lực lượng chức năng Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn