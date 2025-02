Bắt khẩn cấp người đánh nam sinh gãy mũi giữa đường

Cơ quan công an làm việc với Đặng Thái Hoàng tối 18-2 - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 19-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Phạm Thành Long - trưởng Công an thành phố Vinh, Nghệ An - xác nhận đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp, tạm giữ hình sự Đặng Thái Hoàng (30 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an đang chờ giám định thương tích nạn nhân để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Công an thành phố Vinh điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 18-2, em Nguyễn Quang Sang (17 tuổi, ngụ phường Quang Trung, thành phố Vinh) dừng đèn đỏ thì xảy ra va chạm với Hoàng đang đi bộ qua đường.

Đoạn video clip quay lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Hoàng dùng tay, chân đấm, đá túi bụi Sang.

Nam sinh không kịp phản ứng, chỉ biết ôm mặt né đòn.

Kết luận chụp cắt lớp cho thấy Sang bị gãy xương mũi chính.

Tối cùng ngày, Công an thành phố Vinh đã mời Hoàng tới trụ sở làm việc, lấy lời khai.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ