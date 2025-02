Người đ.á.n.h nam sinh g.ã.y m.ũ.i giữa đường bị công an gọi tên

Cơ quan công an làm việc với Đặng Thái Hoàng tối 18-2 - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 18-2, thông tin từ Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết cơ quan công an đã làm việc với người đàn ông đánh một nam sinh trên đường Trần Phú gây xôn xao trên cộng đồng mạng.

Theo đó, từ nguồn tin báo của người dân, Công an phường Quang Trung đã phối hợp với Công an thành phố Vinh nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người đánh em Nguyễn Quang Sang là Đặng Thái Hoàng (30 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn và Hoàng đánh Sang như đoạn video clip.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Hoàng theo quy định của pháp luật.

Người bị hành hung là em Nguyễn Quang Sang - 17 tuổi, ngụ phường Quang Trung, thành phố Vinh, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Đại học Vinh.

Sang được gia đình đưa đi chụp chiếu với chẩn đoán ban đầu bị gãy mũi, tổn thương vùng miệng.

Nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp chiều 18-2 - Ảnh: Bạn đọc cung cấp



Như Tuổi Trẻ Online thông tin, chiều 18-2 trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video về một nam thanh niên mặc áo shipper bị một người đàn ông hành hung trên đường ở thành phố Vinh, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Trong đoạn video, nam thanh niên đang dừng xe máy ở khu vực ngã tư trên đường Trần Phú, thành phố Vinh thì bị một người đàn ông lao tới dùng tay, chân đánh, đá tới tấp vào vùng mặt, đầu.

Khi bị người đàn ông hành hung, nam thanh niên không kịp phản ứng và chỉ biết dùng tay ôm đầu.

Người đàn ông chỉ dừng lại khi một số người gần đó tới can ngăn. Nam thanh niên sau khi bị đánh chảy máu được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh kiểm tra sức khỏe.

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ