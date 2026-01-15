Thanh Nhàn: Quân bài ‘tẩy’ của U23 Việt Nam tại tứ kết U23 châu Á 2026

Tự tin tái xuất

Nguyễn Thanh Nhàn, tiền đạo chủ lực của “Những chiến binh sao vàng” đã được HLV Kim Sang Sik đưa vào sân ở phút bù giờ trong hiệp 2 trận gặp U23 Saudi Arabia, như một bước chuẩn bị cho hành trình của vòng tứ kết U23 châu Á 2026.

“Cảm giác vui sướng lắm, anh ạ”, Thanh Nhàn chia sẻ với phóng viên Bóng đá. “Giờ tôi cảm thấy ổn và sẵn sàng cho trận tứ kết rồi”. Thanh Nhàn đã chờ đợi thời điểm và khoảnh khắc được thi đấu, dù chỉ là bù giờ, xuyên suốt hơn 10 ngày qua.

Chấn thương vùng cơ bắp ngay thời điểm cận giải đấu khiến cầu thủ quê Tây Ninh đối diện với nguy cơ lỡ dở giải đấu châu lục. Lúc bấy giờ, nhiều người yêu mến Thanh Nhàn buồn bã. Bởi vốn dĩ, họ từng phải nghe tin không vui tương tự nhiều lần, tại các chiến dịch quan trọng của đội tuyển trẻ Việt Nam.

Thanh Nhàn tự tin tái xuất sân cỏ

May mắn là HLV Kim Sang Sik vẫn đặt niềm tin ở Thanh Nhàn. Ngay cả khi chân sút này vẫn đang phải tập riêng, nhà cầm quân Hàn Quốc vẫn cắt cử các bác sỹ, chuyên gia vật lý trị liệu hỗ trợ anh từng ngày. Và ở trận đấu với U23 Saudi Arabia, Thanh Nhàn đã có dịp vào sân thi đấu. 6 phút bù giờ tuy ngắn ngủi, nhưng nó là minh chứng cho sự bền bỉ cho khát vọng muốn được chơi hết mình tại giải trẻ cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Chờ đợi song tấu trên hàng công

Cách đây ít ngày, trong 1 buổi tập đối kháng phạm vi nhỏ, Thanh Nhàn được xếp đá cặp với Đình Bắc. Vốn đã quá hiểu nhau từ các cấp độ trẻ cho đến gần nhất là SEA Games 33, bộ đôi này phối hợp ăn ý trong từng nhịp di chuyển.

Không những thế, Thanh Nhàn còn tự mình ghi bàn hay kiến tạo cho Đình Bắc lập công. Cầu thủ này cũng năng nổ áp sát, tích cực tranh bóng với Lê Văn Hà - trung vệ cao 1m84 vốn lì lợm và giàu sức chiến đấu.

Thanh Nhàn là quân bài tẩy của U23 Việt Nam

Với những tín hiệu tích cực đến từ Thanh Nhàn, HLV Kim Sang Sik có thêm một phương án thú vị khi vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 16/1. Dữ liệu về Thanh Nhàn sẽ là một ẩn số mà U23 UAE khó có thể nghiên cứu, nếu như chỉ dựa trên băng hình của 3 trận đấu đã qua tại VCK U23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, hình ảnh Thanh Nhàn nỗ lực trở lại cũng truyền cảm hứng cho nhiều đồng đội. Một người anh lớn quyết không từ bỏ cơ hội được thi đấu VCK U23 châu Á cuối cùng trong sự nghiệp đã hun đúc quyết tâm và ý chí đối với những Lê Phát, Công Phương, Văn Thuận. Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng thường nhắc đến Thanh Nhàn trong các buổi họp chuyên môn của U23 Việt Nam, như một thông điệp về khát vọng.

