HLV Kim Sang Sik “do thám” đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026

U23 Việt Nam xuất sắc giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A. Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng knock-out là U23 UAE, đội kết thúc vòng bảng với ngôi nhì bảng B.

Do khi U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng, đối thủ ở bảng B vẫn chưa lộ diện. Vì vậy, HLV Kim Sang Sik cùng một số thành viên Ban huấn luyện đã trực tiếp có mặt trên sân Prince Abdullah Al Faisal để theo dõi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Syria. Ở trận đấu này, U23 UAE đã hòa 1-1 UAE Syria để ghi tên mình vào tứ kết.

HLV Kim Sang Sik và các học trò U23 Việt Nam gây ấn tượng ở U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Việc theo dõi trực tiếp đối thủ để lên phương án chiến thuật cho màn đối đầu trực tiếp là điều mà các huấn luyện viên hay làm. Với đối thủ U23 UAE, U23 Việt Nam đã gặp nhiều lần trong quá khứ. Theo thống kê, ở 5 lần so tài gần nhất, U23 Việt Nam hòa 1 và thua tới 4, ghi được 2 bàn thắng, lọt lưới 12.

Dù thành tích đối đầu với U23 UAE không tốt, nhưng U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ cao. Đó là lý do mà HLV Marcelo Broli dành sự tôn trọng rất lớn cho đại diện Đông Nam Á, ông cho biết : “Tôi có đầy đủ thông tin về U23 Việt Nam vì đã trực tiếp theo dõi cả ba trận đấu của họ tại giải. Như tôi đã đề cập, đây là một tập thể rất đồng đều, kỷ luật chiến thuật cao, phòng ngự chắc chắn với khối đội hình chặt chẽ. Bên cạnh đó, họ đặc biệt nguy hiểm ở các pha phản công nhanh và đã giành chiến thắng nhờ chính điểm mạnh này.

Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích sâu hơn về lối chơi, điểm mạnh và những hạn chế của U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự chuẩn bị tốt nhất, quyết tâm cao nhất để đối đầu với một đối thủ chất lượng như U23 Việt Nam”.

Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

