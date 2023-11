Thành lập Hội cựu Công an nhân dân tỉnh

Đồng chí Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao quyết thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông

Theo đó, để tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Ban chủ nhiệm CLB Công an hưu trí tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xin phép thành lập Hội Cựu CAND các cấp.

Ngày 19/9/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã có Quyết định về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội cựu CAND tỉnh Đắk Nông gồm 15 thành viên.

Đến ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký ban hành Quyết định số 1559/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội cựu CAND tỉnh Đắk Nông

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội cựu CAND tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Nay Đô, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại tá Nay Đô, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Hội Cựu CAND Việt Nam, Trưởng ban Vận động được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên phát huy bản chất truyền thống “CAND Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Làm tốt công tác vận động các cựu CAND tham gia Hội ở cơ sở để thành lập các Chi hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông ghi nhận, bày tỏ lòng biết ơn với những đóng góp quan trọng của các đồng chí cán bộ, cựu CAND trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, trong thời gian tới Công an tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Hội, thực hiện tốt các chính sách với cán bộ Công an hưu trí, góp phần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ cựu CAND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung tay xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu chúc mừng đại hội

Đồng thời đề nghị Hội Cựu CAND tỉnh cần nghiên cứu kỹ điều lệ Hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Làm tốt công tác vận động các cựu CAND tham gia Hội ở cơ sở để thành lập các Chi hội, xây dựng tổ chức hội lớn mạnh.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, mỗi cán bộ Cựu CAND phải luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, làm cầu nối giữa Công an với nhân dân.

Từng hội viên cần tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, cống hiến hết mình cho mục tiêu đã đặt ra.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm với Hội Cựu CAND tỉnh Đắk Nông

Nguồn tin: Báo Chính phủ