Đại tá Nguyễn Xuân Kim làm Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Đồng Nai

Tại đại hội, đại diện Đoàn chủ tịch đã thông báo kết quả phiên họp trù bị diễn ra vào buổi sáng cùng ngày.

Cụ thể, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 29 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh đã bầu 7 người tham gia Ban Thường vụ hội, Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ban Kiểm tra hội.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trao quyết định thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh cho Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ cựu Công an Nhân dân đối với các phong trào giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Thời gian tới, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh cần quan tâm, tập hợp, đoàn kết hội viên thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của hội là tổ chức xã hội tập hợp, đoàn kết hội viên các thế hệ cựu Công an Nhân dân tại tỉnh để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chụp hình lưu niệm với Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh. Ảnh: Trần Danh

Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Đồng Nai tiền thân là Ban Liên lạc, Câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh gồm các cán bộ, chiến sĩ công an hưu trí. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 12 câu lạc bộ Công an hưu trí đã được thành lập với gần 1.200 hội viên, chiếm tỉ lệ 58% so với tổng số cán bộ công an nghỉ hưu.

Việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa quan trọng, nhằm kế thừa và phát huy kết quả các tổ chức Công an hưu trí của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động