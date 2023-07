Ban Thanh niên Công an nhân dân - Bộ Công an triển khai các hoạt động về nguồn tại Nghệ An

Chuỗi hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2023).

Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Công an Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tại huyện Nam Đàn, đoàn đại biểu Ban Thanh niên Công an nhân dân, Công an Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, tuổi trẻ lực lượng Công an nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến hết mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đã có nhiều tấm gương sáng trong công tác, học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng Công an nhân dân và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An. Thông qua những tấm gương đã lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác. Trong giây phút thiêng liêng trước anh linh của Người, đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và có những phút giây xúc động khi được nghe thuyết minh về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh vào ngày 31/10/1968 trên tuyến lửa Truông Bồn.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ở xã Trung Phúc Cường (Nam Đàn)

Tiếp đó, đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Trước anh linh Bộ trưởng, đoàn đại biểu nguyện hứa đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, luôn học tập và làm theo tư tưởng, lý luận, tấm gương của đồng chí để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với danh dự thiêng liêng, cao quý và truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Bàn giao khu vui chơi thiếu nhi tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn

Lễ khởi công xây dựng Nhà 19/8 tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương

Trong chuỗi hoạt động tại Nghệ An, đoàn đại biểu đã tổ chức khánh thành và bàn giao khu vui chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng và tặng máy tính bảng 05 học sinh nghèo học giỏi xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn; trao tặng 40 bộ bàn ghế mới, 01 tivi, 05 máy tính bảng, 01 máy tính để bàn trị giá gần 100 triệu đồng tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương; tổ chức bàn giao và khởi công xây dựng Nhà 19/8 tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương.

Tác giả: Quỳnh Trang - Đức Vũ

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn