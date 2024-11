Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Theo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Bệnh viện Ung bướu cho thấy, hiện nay, hệ thống nhà cửa của Bệnh viện đã và đang được đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, đảm bảo nhu cầu về phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh của Bệnh viện. Tuy nhiên, hệ thống thiết bị khám chữa bệnh của Bệnh viện chưa được đầu tư đầy đủ, đồng bộ và luôn trong tình trạng quá tải, kéo dài thời gian chờ đợi ảnh hưởng đến chất lượng khám và điều trị, có những thời điểm bệnh nhân phải chụp nhờ các đơn vị khác gây phiền hà, bức xúc cho người bệnh.

Mặt khác, tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã được thiết kế, xây dựng phòng đặt máy PET/CT, phòng máy Cyclotron sản xuất chất đồng vị phóng xạ, phòng hot-lab và các phòng phụ trợ từ năm 2014. Do đó, cần cải tạo phù hợp để lắp đặt các thiết bị y tế theo tiêu chuẩn về an toàn bức xạ và quy chuẩn GMP theo Luật Dược số 105/2016/QH13 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Đại diện Bệnh viện Ung bướu giải trình một số vấn đề liên quan đến dự án

Để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện, góp phần thực hiện Đề án Hỗ trợ một số đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh phát triển kỹ thuật cao để thành phố Vinh trở thành trung tâm y tế khu vực Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2021 - 2025 và nhiệm vụ bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là phù hợp và cần thiết.

Tại cuộc họp, các thành viên dự họp cơ bản thống nhất nội dung UBND tỉnh trình chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư: 305 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách tỉnh là 150 tỷ đồng và nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Ung bướu là 155 tỷ đồng.

Dự án bao gồm 2 hạng mục: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng, gồm: 01 hệ thống PET/CT; 01 hệ thống Cyclotron; 01 hệ thống CT Scanner 64-128 lát cắt/vòng quay, và 01 hệ thống áp lực dương và cải tạo, nâng cấp khu vực sản xuất chất đồng vị phóng xạ F-18 FDG; khu vực lắp đặt hệ thống PET/CT và hệ thống Cyclotron với diện tích khoảng 890 m2.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan đến dự án mà các đại biểu dự họp quan tâm, đặt vấn đề

Bên cạnh đó, một số thành viên dự họp cũng đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung để đảm bảo thống nhất về thể thức nghị quyết; đồng thời, làm rõ việc đảm bảo nguồn nhân lực vận hành, sử dụng các thiết bị sau khi đầu tư, mua sắm; bổ sung các căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết,…

Phát biểu kết luận cuộc thẩm tra, đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho rằng việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện. Do đó, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất với nội dung chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên đề nghị cơ quan soạn thảo nghị quyết lưu ý chỉnh sửa một số nội dung tại dự thảo đảm bảo đúng thể thức nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời hoàn thiện nghị quyết sau thẩm tra để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 24 dự kiến diễn ra vào ngày 18/11 sắp tới./.

