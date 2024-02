Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung cho biết, năm 2024 bệnh viện phấn đấu đạt chất lượng tốt với mức điểm trung bình 4,42, tăng 3,5% so với năm 2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn cán bộ y, bác sỹ tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định vị thế vai trò của Bệnh viện trong mạng lưới khám chữa bệnh của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa và quà chúc mừng tập thể y, bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Trong năm 2023, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An thực hiện quy trình khám bệnh một cửa, nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh với 143.142 lượt khám bệnh, đạt 115% so với cùng kỳ năm 2022; có 46.275 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, đạt 115% so với cùng kỳ năm 2022; 14.234 bệnh nhân điều trị ngoại trú, đạt 149% so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh viện triển khai hoạt động 33 kỹ thuật mới trên hệ thống SPECT-CT hiện đại; tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật mới tuyến trung ương; thay đổi phần mềm quản lý bệnh viện làm tiền đề triển khai bệnh án điện tử.

Lãnh đạo UBND TP Vinh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đến thăm, chúc mừng tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông mong muốn Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ngày càng phát triển hơn về mặt quy mô, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cao

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh là bệnh viện hạng II, tuyến huyện với cơ cấu 800 giường bệnh/kế hoạch, gồm 2 cơ sở, có 43 khoa/phòng và 01 trung tâm dịch vụ. Bệnh viện có nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân nhân TP Vinh và các vùng lân cận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa và quà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

Trong năm 2023, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 2.500 - 3.000 người đến khám bệnh ngoại trú và 800 - 900 bệnh nhân điều trị nội trú. Nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu tiếp tục được triển khai tại 2 cơ sở. Chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnhngày càng được nâng cao thương hiệu bệnh viện tiếp tục được khẳng định trong lòng người dân. Bệnh viện luôn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho người dân TP Vinh và các huyện trong và ngoài tỉnh. Chỉ số hài lòng người bệnh thông qua khảo sát hàng tuần đều ở mức cao (trên 95%), nằm trong tốp các bệnh viện có chỉ số hài lòng người bệnh cao nhất cả nước.

Lãnh đạo UBND TP Vinh tặng hoa và quà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh

Đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra của các cán bộ, y bác sỹ và nhân viên y tế làm việc tại các đơn vị. Đồng thời khẳng định, trong thời gian qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm và ghi nhận đối những cống hiến của lực lượng y tế tỉnh nhà trong việc giúp nhân dân được hưởng lợi trong công tác bảo vệ sức khỏe.

Các đơn vị y tế đã phục vụ tốt cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, với việc áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại “góp phần rất nhiều trong việc giảm sự đau đớn về thể xác trong công tác khám chữa bệnh”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, y bác sỹ và nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định vị thế, vai trò trong mạng lưới khám chữa bệnh. Các bệnh viện ngày càng phát triển quy mô hệ thống khám chữa bệnh, nâng tầm chuyên môn; áp dụng các phương pháp, kỹ thuật hiện đại đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong giai đoạn mới. Đồng thời, cần phát huy tinh thần phục vụ nhân dân, bên cạnh công tác chuyên môn, các y bác sỹ cần đồng hành về mặt tinh thần với người bệnh để công tác khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn