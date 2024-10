Bệnh viện Ung bướu Nghệ An được giao nhiệm vụ tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức trao Quyết định của Bộ Y tế giao nhiệm vụ tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An ra đời vào ngày 27/8/2010 theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trong bối cảnh ung thư trở thành nỗi lo lớn của Nghệ An.

Lúc mới thành lập, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chỉ có 50 biên chế và 50 giường kế hoạch, cơ sở hạ tầng chật hẹp. Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, sau hơn 10 năm thành lập, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô cũng như công tác chuyên môn. Tháng năm 2021, Bệnh viện được công nhận là bệnh viện chuyên khoa hạng I tuyến tỉnh.

Bệnh viện hiện có quy mô 1.200 giường bệnh kế hoạch, hơn 1.300 giường bệnh thực kê. Nhân lực gồm 1.088 biên chế; trong đó, có 1 phó giáo sư, 3 tiến sĩ, 14 bác sĩ chuyên khoa II và 47 thạc sĩ y khoa), được phân bổ cho 45 khoa/phòng.

Hệ thống máy móc hiện đại trong điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Cùng đội ngũ nhân lực trình độ chuyên môn cao, Bệnh viện còn chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống SPECT/CT hiện đại nhất khu vực, X-quang tuyến vú 3D, hệ thống CLVT 128 lát cắt, hệ thống MRI 1.5 Tesla, ro-bot Maxio, hệ thống siêu âm nội soi, hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, hệ thống hóa mô miễn dịch,...

Nhờ đó, Bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có thể thực hiện tại các bệnh viện tuyến Trung ương như: sinh thiết phổi dưới sự hướng dẫn của ro-bot Maxio, kỹ thuật điện quang can thiệp: đốt u gan, u phổi bằng sóng cao tần (RFA), nhuộm hóa mô miễn dịch và giải trình tự gen…

Đặc biệt, với hai hệ thống xạ trị hiện đại là Synergy platform và Precise, Bệnh viện đã thực hiện thường quy các kỹ thuật xạ trị ngoài theo hình dạng khối u (3D-CRT) và xạ trị có điều biến liều (IMRT) áp dụng cho tất cả các loại bệnh ung thư có chỉ định xạ trị.

Ngoài ra, Bệnh viện còn triển khai nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị các bệnh lý ung thư phức tạp như: phẫu thuật ung thư thanh quản, phẫu thuật tạo hình trong ung thư vú, phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy, cắt u gan, u phổi, ung thư cổ tử cung, buồng trứng…

Đến nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai thành công 694/814 kỹ thuật tuyến Trung ương, đạt tỷ lệ 85,3% đối với chuyên khoa Ung bướu.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức nhiều lớp đào tạo cho các bệnh viện vệ tinh, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới cho các bệnh viện trong và ngoài tỉnh.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện đón tiếp và điều trị cho khoảng 1.000 bệnh nhân, đến từ tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đã trao Quyết định số 2223/QĐ-BYT ngày 23/7/2024 giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ đối với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định thương hiệu và kết quả sau những nỗ lực phát triển toàn diện của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Theo quyết định, căn cứ phạm vi chuyên môn được đánh giá là bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có trách nhiệm đào tạo, chuyển giao, phối hợp, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trong khu vực và thực hiện theo phân công nhiệm vụ, chỉ đạo của Bộ Y tế.

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang gấp rút hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), tổng diện tích sàn xây dựng 75.000m2 cùng khối nhà chính quy mô 1.400 giường bệnh. Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 1.259 tỷ đồng.

