Thái Nguyên ngập sâu

Từ 19h, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Lượng mưa ở thành phố Sông Công và Phổ Yên khoảng 160 mm. Chỉ sau vài chục phút, nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 3 xuất hiện bốn điểm ngập úng từ 20 đến 40 cm.

Nút giao TP Sông Công trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc cục bộ do nước ngập ở lối ra. Tình trạng giao thông cũng gặp khó ở các tuyến quốc lộ 37, đường tỉnh 252, 261.

Your browser does not support the video tag.

Nước cuồn cuộn chảy vào một cửa hàng điện tử ở thị xã Phổ Yên. Video: Trung Aston

Thành phố Phổ Yên ngập úng trên các tuyến đường trong khu công nghiệp Yên Bình. Một công nhân làm việc tại đây cho biết đã tan ca và rời nhà máy từ 21h nhưng các tuyến đường xung quanh đều ngập trên 20 cm, không thể di chuyển nên phải trú dưới gầm cầu vượt.

Khu vực ngã tư Phổ Yên giao với quốc lộ 3 nước ngập hơn 40 cm, nhiều ôtô mắc kẹt. Nước từ đường lớn cuồn cuộn đổ vào làm vỡ kính một cửa hàng điện máy khiến nhiều thiết bị ngập nước, trôi nổi trong cửa hàng.

Ngã tư Phổ Yên ngập sâu hơn 40 cm, nhiều phương tiện mắc kẹt. Ảnh: Thái Nguyên

Thái Nguyên là địa phương thứ 5 xảy ra ngập úng sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định đêm nay nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có mưa với lượng khoảng 100 mm.

Từ ngày mai (11/6), miền Bắc bước vào đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày lên 35 độ C. Đến ngày 14/6, miền Bắc lại mưa lớn diện rộng, dự báo kéo dài đến 17/6, tâm mưa ở trung du và vùng núi.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết mưa lớn làm 3 người ở Hà Giang chết do lũ cuốn và sạt lở đất. Tỉnh này cũng ghi nhận hơn 1.200 nhà bị nước lũ tràn vào, hơn 220 ha lúa, hoa màu, 19 ha ao cá bị ngập úng. Tại Quảng Ninh, nước tràn vào hơn 1.100 ngôi nhà, gần 140 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn bị sạt lở gần 18.000 m3 đất đá, bêtông.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: vnexpress.net