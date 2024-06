Thượng úy cảnh sát giao thông cứu 2 người giữa dòng nước lũ

Công an tỉnh Hà Giang sáng 10-6 cho hay nhiều khu vực thuộc các huyện vùng cao nguyên đá bị chia cắt do lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng. Tại huyện Mèo Vạc, tuyến đường xuống sông Nho Quế và vào 3 xã biên giới Thượng Phùng, Xín Cái, Sơn Vĩ đã bị chia cắt, sạt lở, ngập sâu trong nước. Do vào dịp cuối tuần, lượng khách tăng cao khiến một số người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã cảnh báo, hỗ trợ du khách, người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Công an huyện Mèo Vạc từ tối 9-6 và rạng sáng 10-6 đã tăng cường lực lượng đặt biển chỉ dẫn, căng dây cảnh báo và chốt chặn tại đầu tuyến đường xuống sông Nho Quế và 3 xã biên giới. Còn tại thành phố Hà Giang, đêm 9, rạng sáng ngày 10-6, mưa lũ làm nước tràn vào 350 ngôi nhà, gây ngập úng cục bộ tại 25 điểm. Nhiều khu vực ngập sâu hơn 1m, cuốn theo đất đá tràn vào nhà. Nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ.