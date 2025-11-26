Tá hỏa phát hiện người phụ nữ Thái Lan còn sống trong quan tài trước khi bị hỏa táng

Người phụ nữ được chuyển đến một bệnh viện gần đó, ngay sau khi được phát hiện còn sống - Ảnh: KHAOSOD

Theo tờ Guardian ngày 25-11, một người phụ nữ Thái Lan khiến các nhân viên nhà chùa bàng hoàng vì bà bỗng nhiên cử động bên trong quan tài, ngay tại nơi bà được đưa đến để chuẩn bị hỏa táng.

Sự việc diễn ra tại chùa Wat Rat Prakhong Tham, tỉnh Nonthaburi (ngoại ô Bangkok). Chùa đã đăng tải một đoạn video lên Facebook, ghi lại cảnh người phụ nữ nằm trong quan tài trắng ở phía sau xe bán tải, khẽ cử động tay và đầu trước sự kinh ngạc của các nhân viên.

Ông Pairat Soodthoop, quản lý các vấn đề chung và tài chính của chùa, cho biết người phụ nữ 65 tuổi này được anh trai chở từ tỉnh Phitsanulok đến để hỏa táng. Ông kể rằng họ nghe thấy một tiếng gõ khẽ phát ra từ quan tài.

"Tôi hơi bất ngờ nên bảo họ mở quan tài ra, và tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tôi thấy bà ấy hé mở mắt và gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà ấy đã gõ được một lúc rồi", ông Soodthoop chia sẻ.

Trước đó người anh trai cho biết em gái mình đã nằm liệt giường khoảng hai năm. Sức khỏe bà xấu đi và bà ngừng phản ứng, dường như đã ngưng thở hai ngày trước đó.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn phim ghi lại cảnh người phụ nữ được đưa ra khỏi quan tài khi phát hiện còn sống - Video: X/@webnotitarde

Sau khi nhận định em gái đã chết, người anh đã đặt bà vào quan tài và lái xe quãng đường 500km đến một bệnh viện ở Bangkok, nơi người phụ nữ từng bày tỏ mong muốn hiến tạng. Tuy nhiên bệnh viện từ chối vì ông không có giấy chứng tử chính thức.

Quản lý Pairat cho biết ngôi chùa của ông cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí, đó là lý do người anh tìm đến vào ngày 24-11. Dù vậy nhà chùa cũng từ chối vì thiếu giấy tờ cần thiết.

Khi họ đang trao đổi về thủ tục lấy giấy chứng tử thì bỗng nghe thấy tiếng gõ. Ngay lập tức, họ kiểm tra và đưa người phụ nữ đến bệnh viện gần đó.

Theo ông Pairat, sư trụ trì của nhà chùa sẽ hỗ trợ và chi trả toàn bộ chi phí y tế cho bà.

Tác giả: Xuân Thảo

Nguồn tin: tuoitre.vn