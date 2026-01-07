Vấn đề người di cư: Trên 20 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xe tải ở châu Phi

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm tại Semera thuộc vùng Afar, cách thủ đô Djibouti vài trăm km về phía Tây. Chính quyền khu vực cho biết vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe tải quá tải. Trên xe là những người dân bị lừa bởi những kẻ môi giới bất hợp pháp và không hiểu được sự nguy hiểm của tuyến đường.

Theo tuyên bố, những người bị thương hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế gần đó, nhiều người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Ethiopia là một trong những điểm khởi hành chính của "Tuyến đường phía Đông", tuyến đường mà người dân di cư rời khỏi vùng Sừng châu Phi để tìm việc làm ở các quốc gia vùng Vịnh giàu có.

Hàng nghìn người di cư châu Phi đi theo tuyến đường này qua Biển Đỏ, chủ yếu từ Djibouti đến Yemen để tìm việc làm.

Ethiopia là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi với khoảng 130 triệu dân và theo Ngân hàng Thế giới, hơn 40% dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, đã có 890 người thiệt mạng và mất tích dọc theo Tuyến đường phía Đông từ tháng 1 đến tháng 9/2025 - gấp hơn hai lần so với 421 người chết được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2024.

Tác giả: Hồng Minh

Nguồn tin: baotintuc.vn