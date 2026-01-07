Venezuela để quốc tang 7 ngày cho các binh sĩ thiệt mạng sau vụ tấn công của Mỹ

Sau khi tuyên thệ nhậm chức và trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã nhanh chóng có những tuyên bố và động thái nhằm duy trì ổn định chính trị và đảm bảo hoạt động liên tục của bộ máy nhà nước trong bối cảnh tình hình trong nước và khu vực đang có nhiều biến động. Trong một động thái mới nhất, bà Delcy Rodriguez đã tuyên bố dành 7 ngày quốc tang trấn an và động viên, ghi nhận sự hy sinh của các binh sĩ đã chiến đấu vì đất nước.

Một người biểu tình giơ tấm biển có in hình ông Nicolas Maduro trong cuộc tuần hành bên ngoài Tòa nhà Quốc hội tại Caracas, Venezuela, ngày 5/1/2026. Ảnh: Reuters

“Tôi muốn gửi một thông điệp tới những người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước chúng ta. Tôi đã quyết định tuyên bố 7 ngày quốc tang để tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hy sinh, hiến dâng mạng sống của mình để bảo vệ Venezuela, bảo vệ Tổng thống Nicolas Maduro. Đây là sự ghi nhận của chúng ta dành cho họ. Sự ra đi của họ đã làm tổn thương tâm hồn tôi, nhưng tôi biết họ đã hy sinh vì những giá trị cao cả nhất của nền cộng hòa này”.

Trong lần đầu tiên xác nhận tổn thất, quân đội Venezuela ngày 6/1 công bố danh sách 23 quân nhân, trong đó có 5 tướng, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ. Trước đó, Chính phủ Cuba cho biết 32 sĩ quan quân đội và cảnh sát của nước này đang làm việc tại Venezuela cũng đã thiệt mạng và tuyên bố hai ngày quốc tang từ ngày 5-6/1.

Tác giả: Nho Biền

Nguồn tin: vov.vn