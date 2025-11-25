Thái Lan hứng mưa kỷ lục 300 năm, Malaysia sơ tán hàng vạn dân vì lụt

Tỉnh Songkhla (Thái Lan) được tuyên bố là vùng thảm họa do tình trạng ngập chưa từng có trong nhiều năm qua. Ảnh: National Thailand.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ra đợt ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại Nam Thái Lan và Malaysia, khiến hơn 476.000 người bị ảnh hưởng và buộc chính quyền hai nước phải ban bố tình trạng khẩn cấp, triển khai sơ tán quy mô lớn và huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ.

Thái Lan ban bố tình trạng thảm hoạ

Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan cho hay một rãnh gió mùa mạnh đã kéo theo lượng mưa kỷ lục 630 mm chỉ trong ba ngày, gây lũ nghiêm trọng tại 10 tỉnh miền Nam.

Theo National Thailand, tính đến ngày 25/11, đã có gần 720.000 hộ gia đình và 1,9 triệu người bị ảnh hưởng tại đợt ngập lụt và mưa lớn vừa qua. Mọi tuyến đường chính - phụ trong huyện đều bị chia cắt, khiến việc tiếp cận hiện trường chỉ có thể thực hiện bằng thuyền.

Riêng tỉnh Songkhla, mưa lớn bao phủ toàn bộ các huyện. Thành phố Hat Yai trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức ngập nặng nhất trong vòng 300 năm.

Thành phố này ghi nhận 335 mm mưa trong ngày 21/11 - mức cao nhất tính theo ngày trong 3 thế kỷ. Trong ba ngày 19-21/11, tổng lượng mưa lên tới 630 mm, vượt xa trận lũ lịch sử năm 2010. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa 24 giờ vượt 300-500 mm.

Tính đến ngày 23/11, tỉnh Songkhla ghi nhận hơn 465.000 người tại 16 huyện bị ảnh hưởng, 235 người phải sơ tán. Hat Yai chịu tác động lớn nhất với hơn 243.000 người bị ảnh hưởng, trong khi gió mạnh ở huyện Ranot làm hư hại hơn 700 ngôi nhà.

Thiệt hại ban đầu tại Songkhla gồm một căn nhà bị cuốn trôi, ba căn hư hỏng, nhiều trường học - chùa chiền bị ngập sâu và hơn 640 ha hoa màu, thủy sản thiệt hại.

Theo Bangkok Post, hơn 1.000 du khách mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai. Một số khu vực bị cắt điện để đảm bảo an toàn, trong khi internet và hệ thống cấp nước bị gián đoạn.

Ngày 24/11, tỉnh trưởng Songkhla Ratthasart Chidchoo tuyên bố toàn tỉnh là vùng thảm họa, yêu cầu sơ tán khẩn cấp người dân tại tất cả 16 huyện, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người bệnh. Ông cho biết Na Thawi là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Huyện trưởng Na Thawi, ông Warintorn Thongkhao, xác nhận tất cả các xã đều đã lập trung tâm sơ tán tạm thời, song quá trình đưa người dân tới nơi an toàn diễn ra chậm do địa hình phức tạp.

Lực lượng cứu hộ người dân tại thành phố Hat Yai. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Thái Lan, các vùng trũng nông nghiệp, khu dân cư ven sông và tuyến giao thông chính là nơi chịu thiệt hại nặng nhất. Nguyên nhân được xác định là vùng áp thấp mạnh trên biển Andaman và Malaysia, kết hợp gió mùa đông bắc cường độ lớn bao phủ vịnh Thái Lan và miền Nam.

Trung tâm Khí tượng khu vực dự báo thời tiết cực đoan còn kéo dài ít nhất đến ngày 25/11. Chính quyền duy trì lực lượng ứng cứu 24/24 và cảnh báo người dân tại các điểm nguy cơ cao như Hat Yai, Na Mom, Rattaphum và Ranot theo dõi chặt chẽ các khuyến cáo an toàn.

Hơn 13.000 người Malaysia bị ảnh hưởng

Trong khi đó, tại Malaysia, mưa lớn liên tục đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên phạm vi cả nước, khiến hàng chục nghìn người phải rời nhà đến 38 trung tâm cứu trợ tạm thời. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cho biết tình hình “vẫn trong tầm kiểm soát”, song cảnh báo rủi ro tăng cao do mưa lớn còn tiếp diễn.

Theo Bernama, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia cho biết ngập lụt đang ảnh hưởng tới 7 bang gồm Kedah, Kelantan, Penang, Perak, Perlis, Terengganu và Selangor. Tổng cộng ít nhất 13.782 người tại 7 tiểu bang bị ảnh hưởng

Kelantan - bang giáp biên giới Thái Lan - chịu thiệt hại nặng nhất, với 8.228 người phải sơ tán, song chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Tại Perlis, khoảng 400 người mắc kẹt do sạt lở ở làng Wang Kelian đã được giải cứu và đưa đến nơi cao ráo an toàn.

Mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng tại thủ đô Kuala Lumpur và nhiều địa phương của Malaysia. Ảnh: Reuters, EPA, Bernama.

Giới chức đã triển khai 60 điểm trú ẩn tạm thời tại các bang bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu người dân tại các khu vực nguy cơ cao tuân thủ lệnh sơ tán và tránh tiếp cận sông suối hoặc vùng trũng.

Cơ quan Quản lý Thảm họa nhấn mạnh người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra mực nước sông, chuẩn bị nhu yếu phẩm và ưu tiên an toàn khi có lệnh sơ tán.

Cục Khí tượng Malaysia đã ban hành cảnh báo mưa lớn kéo dài cho các khu vực ven biển phía Đông và miền Bắc bán đảo, dự kiến duy trì trong suốt tuần.

Được biết, lũ lụt là hiện tượng xảy ra thường xuyên tại nhiều khu vực của Malaysia trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3.

Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết lực lượng phòng vệ dân sự đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng, với hơn 90 phương tiện đường bộ và đường thủy được huy động, gồm xe tải, xe địa hình và thiết bị cứu hộ dưới nước.

“Tôi cầu nguyện và hy vọng thiệt hại sẽ không quá lớn, người dân hãy giữ vững tinh thần”, ông Hamidi viết trên X.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn