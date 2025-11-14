Thái Lan kỳ vọng giải quyết xung đột biên giới với Campuchia qua ngoại giao

Trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho rằng xung đột biên giới giữa nước này và Campuchia vẫn có thể được giải quyết thông qua ngoại giao, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan ngày 13/11, Ngoại trưởng Sihasak thừa nhận vòng đối đầu mới giữa hai nước là nguyên nhân gây lo ngại nghiêm trọng nhưng ông tin rằng hòa bình vẫn có thể đạt được thông qua ngoại giao.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan giải thích lý do nước này đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia và khẳng định hòa bình chỉ có thể đạt được khi các bên liên quan thực sự tôn trọng các cam kết đã được ký kết.

Các nhà kinh tế Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng nếu xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp diễn, lưu ý rằng xuất khẩu, du lịch và thị trường lao động đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Poonyawat Sreesing - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Trung tâm tình báo kinh tế của Ngân hàng thương mại Siam (EIC-SCB) - cho biết khoảng 130 tỷ baht (tương đương 4 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia, tương đương 1% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm tới, có thể bị xóa sổ nếu căng thẳng biên giới kéo dài.

Trong quý 3 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia sụt giảm tới 43% so với cùng kỳ năm ngoái, do hầu hết các chuyến hàng vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển đều bị đình lại.

Chuyên gia Poonyawat nhận định ngành lao động và du lịch của Thái Lan cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự, nếu căng thẳng biên giới leo thang trở lại sau khi quân đội 2 bên đấu súng tại khu vực tranh chấp.

Theo EIC-SCB, nguồn cung lao động ở Thái Lan đang gặp rủi ro vì phần lớn trong số 500.000 lao động Campuchia tại Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, đã trở về nước sau khi giữa hai bên nổ ra xung đột biên giới hồi giữa năm.

Gần đây, Chính phủ Thái Lan đã có biện pháp tháo gỡ tình trạng khan hiếm nhân lực trên thị trường lao động thông qua việc tìm kiếm lao động từ Sri Lanka và gia hạn thị thực cho người di cư từ Myanmar, Việt Nam và Lào.

Cùng chung nhận định, bà Nuttaporn Triratanasirikul - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (KRC) thuộc Ngân hàng Kasikorn - cho biết hàng xuất khẩu của Thái Lan sang Campuchia chiếm 1,6% tổng lượng hàng xuất khẩu của nước này và một nửa trong số đó đã không thể xuất biên do hai nước vẫn chưa mở lại cửa biên giới.

Dẫn số liệu chính phủ, bà Nuttaporn cho biết thiệt hại đối với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan ước tính khoảng 100 tỷ baht.

Trong lĩnh vực du lịch, bà Nuttaporn cho rằng khu vực phía Nam vùng Đông Bắc Thái Lan có thể chịu nhiều ảnh hưởng, do du khách có xu hướng tránh các khu vực tranh chấp.

Bà cho rằng quy mô tác động kinh tế phụ thuộc vào thời gian căng thẳng kéo dài và những tác động có thể nhận thấy ngay trước mắt là các lĩnh vực thương mại song phương, chi tiêu, tiêu dùng, du lịch.

Thái Lan đã đình chỉ thỏa thuận hòa bình ký với Campuchia hồi tháng trước sau khi xảy ra vụ nổ mìn đầu tuần này khiến 2 quân nhân Thái Lan bị thương. Ngoài ra, cũng đã xảy ra một cuộc đấu súng ở biên giới phía Đông của Thái Lan hôm 12/11.

Phía Campuchia tuyên bố có 1 thường dân nước này thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ việc này.

Trong khi đó, trang tin Fresh News đưa tin Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul để thảo luận về các diễn biến mới đây ở biên giới hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, chia sẻ trên mạng xã hội ngày 13/11, Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đều đã đưa ra những phản hồi tích cực và tái khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình, phù hợp với những thỏa thuận đã được thống nhất theo tuyên bố chung Kuala Lumpur.

Ông Anwar Ibrahim tái khẳng định lập trường của Malaysia trong việc cần củng cố lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như việc Kuala Lumpur sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian trong việc vạch ra lộ trình hướng tới hòa bình.

Cũng theo Thủ tướng Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan đều đánh giá cao lập trường của Malaysia cũng như trách nhiệm mà nước này, không chỉ với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2025 mà còn là quốc gia láng giềng thân thiết, trong việc thúc đẩy các cam kết vì hòa bình khu vực.

Ông hy vọng Campuchia và Thái Lan sẽ tiếp tục thể hiện quyết tâm và lòng dũng cảm để khôi phục ổn định dọc biên giới chung, vì hòa bình lâu dài trong khu vực cũng như sự an toàn của người dân.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm bày tỏ hy vọng Thái Lan và Campuchia sẽ kiềm chế và cùng nỗ lực để tiến hành các cuộc tham vấn, đồng thời phát huy các cơ chế song phương hiện có để sớm tìm ra giải pháp ngăn chặn tình hình leo thang.

Ông Lâm Kiếm khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng theo cách riêng của nước này để giúp Campuchia và Thái Lan giảm căng thẳng./.

