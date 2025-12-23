Lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái thăm khu nghỉ dưỡng sang trọng gần biên giới Trung Quốc

Ông Kim Jong Un, cùng với con gái Ju Ae, tham quan các phòng ngủ của khu nghỉ dưỡng trên núi ở thành phố Samjiyon, Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), 5 khách sạn tại thành phố Samjiyon (Triều Tiên) đã được khánh thành trong 2 ngày 20 và 21-12. Các khách sạn này được đặt tên Sobaeksu, Ikkal, Ponnamu, Chongbong và Milyong.

Các khách sạn nói trên tọa lạc tại vùng núi Paektu, hay còn gọi là núi Trường Bạch. Đây là ngọn núi cao nhất tại Triều Tiên và nằm trên biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae đã tham dự lễ khánh thành hai khách sạn Ikkal và Milyong vào ngày 20-12. Sự kiện còn có sự hiện diện của các quan chức từ nhiều cơ quan khác nhau.

Tại buổi lễ, ông Kim Jong Un đã trực tiếp tham quan các khu vực phòng nghỉ, không gian giải trí và cơ sở dịch vụ công cộng.

Ông đánh giá cao thiết kế kiến trúc của các công trình khi kết hợp được tính thẩm mỹ và công năng.

Phát biểu chỉ đạo, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của các khách sạn này trong việc định hình văn hóa du lịch Triều Tiên.

Ông cho rằng bên cạnh hạ tầng hiện đại, chất lượng dịch vụ mới là yếu tố then chốt để phát triển ngành du lịch.

Theo đó, ông yêu cầu cần tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, mở rộng hệ thống đào tạo nghề dịch vụ chuyên nghiệp và chủ động phát triển các loại hình dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tiếp đó, vào ngày 21-12, các khách sạn Sobaeksu, Chongbong và Ponnamu cũng đã chính thức đi vào hoạt động. Các công trình này được trang bị đầy đủ tiện nghi như hệ thống spa trong nhà và ngoài trời, cùng các khu vực sinh hoạt văn hóa đa dạng.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn