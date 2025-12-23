Nữ vận động viên 55 tuổi mất tích bí ẩn

Nhà chức trách bang California (Mỹ) đã quyết định tạm dừng cuộc tìm kiếm một nữ vận động viên mất tích ngoài khơi bờ biển sau khi có nhiều báo cáo về việc nhìn thấy cá mập trong khu vực. Thông tin được xác nhận vào tối ngày 22/12 (giờ địa phương).

Nạn nhân được xác định là Erica Fox, 55 tuổi, mất tích ngoài khơi bãi biển Lovers Point thuộc thành phố Pacific Grove, Monterey, California vào khoảng trưa ngày 21/12. Bà là một người bơi biển dày dạn kinh nghiệm, đồng thời là đồng sáng lập nhóm bơi lội ngoài biển Kelp Krawlers cách đây hơn 20 năm.

Bãi biển Lovers Point ở Pacific Grove (Mỹ). (Ảnh: Craig Lovell/Getty)

Theo gia đình, vào thời điểm xảy ra sự việc, Erica Fox đang bơi cùng một nhóm gồm khoảng 15 người khác tại vịnh Monterey. Nhóm bơi đang trên đường quay trở lại điểm xuất phát tại bãi biển Lovers Point sau khi bơi ra một chiếc phao ngoài khơi.

Cha của nạn nhân, ông James Fox, nói với NBC News rằng con gái ông rất quen thuộc với việc bơi ngoài biển và đã tham gia hoạt động này trong nhiều năm.

Tuy nhiên, trong lúc Erica đang ở dưới nước, hai nhân chứng trên bờ đã báo cáo với cảnh sát rằng họ nhìn thấy cá mập xuất hiện tại cùng khu vực. Theo CBS San Francisco, một nhân chứng cho biết đã thấy nước bắn tung tóe mạnh cách Lovers Point khoảng 100 mét đúng vào thời điểm người phụ nữ biến mất. Một nhân chứng khác cũng mô tả đã nhìn thấy nước bắn tung tóe lớn, theo SFGATE.

Chỉ huy Brian Anderson của Cảnh sát Pacific Grove cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã yêu cầu toàn bộ người bơi lập tức quay trở lại bờ. "Khi kiểm tra lại, chúng tôi xác nhận có một người bơi vẫn chưa trở về", ông Anderson nói.

Nữ vận động viên Erica Fox đã mất tích một cách bí ẩn.

Hạ sĩ Christopher Sappey thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết một số nhân chứng khẳng định đã nhìn thấy "một con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước với thứ trông giống như một thi thể người trong miệng", trước khi lặn xuống và không nổi lên trở lại. Tuy nhiên, ông Sappey nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định vụ việc này có liên quan trực tiếp đến sự mất tích của Erica Fox.

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã được triển khai ngay sau đó, với sự phối hợp của nhiều lực lượng, bao gồm Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ tại các trạm Monterey và San Francisco, Cảnh sát Pacific Grove, đội lặn của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Monterey và Cứu hỏa Monterey.

Sau hơn 15 giờ tìm kiếm liên tục, bao phủ khu vực rộng hơn 84 dặm vuông hải lý, đến khoảng 19h ngày 22/12, phía Cảnh sát Pacific Grove xác nhận chiến dịch tìm kiếm đã bị tạm dừng.

"Các thám tử sẽ tiếp tục điều tra những tình tiết xung quanh vụ mất tích", chỉ huy Brian Anderson cho biết trong thông cáo.

Đại tá Jordan Bladueza, đại diện Bộ chỉ huy Lực lượng Bảo vệ bờ biển khu vực San Francisco, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của nạn nhân. Trưởng phòng Cứu hỏa Monterey, ông Andrew Miller, cũng bày tỏ "sự thương tiếc sâu sắc" và gọi đây là "một thảm kịch đau lòng đối với cộng đồng địa phương".

Sau vụ việc, bãi biển Lovers Point tại Pacific Grove cùng hai bãi biển lân cận là McAbee và San Carlos ở Monterey đã được lệnh đóng cửa đến hết ngày 23/12, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Tác giả: Lại Hoa

