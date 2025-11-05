Ông Hun Sen nói Campuchia không hạ mình xin mở lại biên giới dù Thái Lan đóng '100 hay 500 năm'

Ông Hun Sen, cựu Thủ tướng và hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES/AKP

Ngày 5-11, báo Khmer Times đăng tin Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết ông thấy cần phải làm rõ để người dân Campuchia không hiểu lầm vấn đề mở lại các cửa khẩu biên giới Campuchia - Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Campuchia không muốn người dân xứ chùa tháp nhận thông tin sai lệch hoặc hiểu nhầm, đồng thời khẳng định rằng kể từ khi Thái Lan đơn phương đóng cửa biên giới, Campuchia chưa bao giờ đề nghị Thái Lan mở lại.

Ông Hun Sen viết trên Facebook vào tối 4-11 với nội dung như sau: "Kể từ khi Tuyên bố chung giữa Campuchia và Thái Lan được ký kết bởi Thủ tướng hai nước, với sự hỗ trợ của Thủ tướng Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta đã chứng kiến những tiến triển đáng chú ý.

Điều này bao gồm việc tổ chức các cuộc họp của Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) và Ủy ban Biên giới khu vực (RBC), cũng như việc bước đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp, dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Đây là một bước tiến hướng tới giảm hoặc chấm dứt căng thẳng giữa hai quốc gia, một diễn biến mà tất cả chúng ta nên hoan nghênh.

Tuy nhiên trong khi bày tỏ sự cảm kích, tôi thấy cần thiết phải thông báo để người dân Campuchia không hiểu lầm vấn đề mở lại các cửa khẩu biên giới Campuchia - Thái Lan.

Gần đây một số lãnh đạo Thái Lan liên tục nêu ra vấn đề mở lại biên giới, có thể là để biến nó thành chủ đề vận động tranh cử cho các cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan.

Những phát biểu lặp đi lặp lại của giới lãnh đạo Thái Lan, gồm cả Thủ tướng, về việc mở lại cửa khẩu đã gây ra sự nhầm lẫn trong công chúng hai nước, khiến một số người tin rằng Campuchia đã đề nghị Thái Lan mở lại biên giới.

Tôi không muốn người dân Campuchia tin vào những thông tin sai sự thật này. Còn đối với người dân Thái Lan, đây là vấn đề nội bộ, có thể bị lợi dụng cho mục đích bầu cử, với việc mở lại biên giới có khả năng được dùng như một chủ đề tranh cử.

Với người dân Campuchia, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng: kể từ khi Thái Lan đơn phương đóng cửa biên giới, Campuchia chưa bao giờ đề nghị Thái Lan mở lại. Nếu Thái Lan muốn giữ đóng thêm 100 hay thậm chí 500 năm nữa, thì đó hoàn toàn là quyết định của họ. Dù sao thì chìa khóa vẫn nằm trong tay Thái Lan.

Việc đóng cửa này không khiến Campuchia suy yếu, trái lại, nó tạo ra cơ hội mới khi thúc đẩy tăng sản lượng hàng hóa nội địa, thay thế hàng hóa Thái Lan, từ đó kích thích tăng trưởng sản xuất trong nước.

Tôi đã trao đổi với các bạn bè và đối tác quốc tế rằng việc Thái Lan đóng cửa biên giới với Campuchia không chỉ là sự gián đoạn trong quan hệ song phương, mà còn làm gián đoạn kết nối của toàn ASEAN và châu Á. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra với đường cao tốc ASEAN, đường sắt ASEAN hay đường cao tốc châu Á?

Tôi hy vọng rằng thông điệp này sẽ đến được với giới lãnh đạo và người dân Thái Lan, để hiểu rõ rằng Campuchia không hề xin mở lại các cửa khẩu biên giới. Đồng thời, tôi cũng hy vọng người dân Campuchia sẽ không bị hiểu lầm rằng Chính phủ Campuchia đang hạ mình đề nghị Thái Lan hợp tác mở lại biên giới".

Theo Hãng tin Reuters, hôm 3-11, các quan chức Thái Lan cho biết Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng và tiến hành hoạt động rà phá bom mìn dọc theo khu vực biên giới còn tranh chấp, nhằm giảm leo thang căng thẳng sau khi hai nước ký thỏa thuận ngừng bắn mở rộng hồi tuần trước tại Malaysia.

Cuộc chiến kéo dài năm ngày hồi tháng 7 giữa hai nước đã khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người ở cả hai bên biên giới phải sơ tán tạm thời. Đây được xem là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong nhiều thập kỷ.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết Thái Lan sẽ không thả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ kể từ cuộc đụng độ, cũng như sẽ không mở lại các cửa khẩu biên giới cho đến khi đánh giá rằng Campuchia đang tuân thủ thỏa thuận.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn